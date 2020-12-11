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新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

南加蒙市2療養院再爆疫情 累計144人染疫

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）
蒙市Monterey Park Convalescent Hospital。（記者王若然／攝影）

新冠肺炎疫情來到爆發以來最嚴重的時期，而療養院（Nursing Home）是疫情的重災區。根據洛杉磯縣公共衛生局，蒙特利公園市（Monterey Park）療養院再次爆發新冠疫情，兩家累計確診144名病例，23名病例死亡。

根據洛杉磯縣公共衛生局網站，蒙市有兩家療養院登記在冊，分別是「蒙市療養醫院」（Monterey Park Convalescent Hospital）和「頤康療養院」（Heritage Manor）。兩家療養院離得很近，都在嘉偉大道上，兩家療養院隔了幾個路口，約在嘉偉醫療中心對面。

根據洛縣公共衛生局官網9日公布的數據，頤康療養院在11月22日至28日期間，新增病例16個，包括四名護工和12名住戶，無新增死亡病例；累計確診病例79個，包括員工29人，住戶50人；累計16名住戶死於新冠肺炎。頤康療養院共有床位99個，目前住有78位老人。

根據洛縣衛生局，如果在過去兩周內有一個以上的新冠檢測為陽性，則視為疫情爆發。

根據洛縣公衛局官網9日公布的數據，蒙市另一家「蒙市療養醫院」，在11月22日至28日，已無新增確診和死亡病例，但該療養醫院目前共累計確診病例65，包括37名員工和28名住戶。累計七名住戶死於新冠肺炎。該療養院共有98名工作人員，64名住戶，有床位89個。

據華裔知情人L女士介紹，兩家療養院亞裔老人居多。其中「頤康療養院」今年夏天就爆發過一次疫情，在8月10日，當時確診八名員工，三名住戶；到了8月21日，確診13名員工，36名住戶，一人死亡；到了9月4日，有16名員工和47名住戶確診。

L女士說，蒙市這兩家療養院距離很近，「地方都不大。」這兩家在8月疫情高峰時「都很慘」。有兼職兩家療養院的護工，當時兩頭跑。但現在即使護工時薪提高，有些人表示也不願意去工作。

L女士說，現在都不敢把老人送到療養院。療養院一般都是幾個床位在一個房間，很容易傳染。保險好一點的是兩人一間，差一點的，就是三至四人一間房。疫情期間，老人很脆弱，這一群體很可憐。有老人不小心摔斷了腿，住進某療養院，卻遇上疫情，不幸染疫身亡。

洛杉磯縣共有療養院（skilled nursing facility）340所（不包括巴沙迪那市和長堤市）。為了幫助這些療養院控制疫情，7月開始，洛縣衛生局每隔六至八周造訪一次，查看療養院的防疫實施得如何。蒙市兩家療養院有過兩次造訪，分別在7月和9月。

截至發稿，以上兩家療養院均尚未回覆記者提問。洛縣衛生局有關療養院的防疫準則包括，療養院必須有清楚劃分染疫和未染疫區域，將確診人員和未確診人員嚴格區分開。有症狀但暫時未確診的住戶，可以繼續待在原本床位，但床位間必須保持至少六呎距離。所有公共區域必須關閉，取消所有聚集活動等。

蒙市Heritage Manor。（記者王若然／攝影）
蒙市Heritage Manor。（記者王若然／攝影）

療養院 疫情 洛縣

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洛縣日增確診、住院數 創新高

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