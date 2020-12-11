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1張圖看疫情：美確診破1561萬 加州逼近150萬例

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

防疫鬆了病毒反撲 加州重災區

編譯組／綜合報導 

儘管加州目前的趨勢是，醫療人員越來越懂得如何處理新冠案例，感染新冠的年齡層也越來越低，但進入11月後，死亡案例仍然不斷攀高，前一周的加州死者就接近950人。其中更為明顯的是，南加州與中央山谷地區占了半數，單是洛杉磯縣就有300人死亡，聖伯納汀諾近80人，河濱與聖地牙哥皆為70人，橙縣也有60人。 

加州8日才打破染疫死亡人數新高，單日走掉219人，而且公衛專家推估，隨著感恩節感染患者開始入院，未來死亡人數只會更多。但問題是，北加也有死人，但為何南加死這麼多人？其中原因，一是新冠病毒越來越普遍，其二是大家都心累了，既不願戴口罩，也不願居家防疫。 

洛杉磯加大公衛學院傳染病專家Robert Kim-Farley拿下雨比喻新冠。他說，如果只是毛毛細雨，那麼要弄到全身濕透很不容易，但如果傾盆大雨呢？現在疫情就是如此，正因為病毒到處都是，所以感染風險才會如此高，「整個社區都是病毒，只要一踏出家門，就會接觸到病毒」。 

當然，疫情在今年初開始時，大家都曾以為「撐到年底就沒事了」。但狀況顯然不如預期：3月高峰過了，還有7月高峰；7月好像是最高點，但11月的死亡人數還更多。當然，現在才住院，康復機率高於先前，因為醫護人員都更知道如何照顧新冠患者，但不可否認，感染風險也越來越高，感染後需要住院的人也越來越多。正如洛縣公衛局長費若所說，住院的人越多，往生者就越多。 

問題更大的是，加州人越來越不願戴口罩，也不願居家防疫，根本就是為新冠秋冬反撲搭好舞台。爾灣加大感染防治專家Shruti Gohil說，這種情況，他們在今年春季就預料到了。證據也顯示，加州每天確診人數已經達到2.5萬人，兩倍於夏季高峰期間。同時洛縣的感染風險也越來越高，9月底時每800人中只有一人具有傳染力，現在則是140人當中就有一人，更何況每一個人感染後還會傳給1.14人。 

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