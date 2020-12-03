洛縣餐館紓困最高3萬元 12月3日起申請

受到戶外用餐禁令影響的小型餐館業者，有機會獲得最高3萬元補助費用。（本報檔案照）

洛杉磯 縣政府2日宣布，受戶外用餐禁令影響的餐館業者，每家有機會獲得最高3萬元補助金。補助金申請開放時間為12月3日0時0分至6日晚11時59分，或是已達到2500個申請名額即截止。洛縣 共撥款約560萬元，將在五個縣政委轄區均分補助金，並優先考慮在最近禁令生效之前，即在11月24日仍提供戶外用餐服務、且在今年3月4日之前即成立並營運的餐館。同時每個縣政委轄區採先到先得方式。

同時這筆補助金費發放對象，必須是洛杉磯縣的餐館，且員工少於25名、分店不得超過五間。洛杉磯市及巴沙迪那市的餐館不在補助名單內，餐車及快閃餐館也不得申請補助。衛生安全為C或更好的餐館，否則失去申請資格。已從洛縣其他管道取得補助金的餐館，亦失去申請資格。

洛縣縣政委員會撥款560萬元，救濟經濟有困難的餐館。補助金額適用於餐館的營運資金，包括薪資、必要開銷、及資金變化等用途。申請成功的小型餐館業者，個別可獲得最高3萬元補助金。

這筆補助金由洛縣發展局（Los Angeles County Development Authority）負責，該局官員表示，提出申請的餐館業者，必須提出受到疫情 迫害而面臨困難的相關收入證明，包括2018年或2019年的報稅資料、有效的餐館營運牌照（business license）、餐館衛生安全鑑定成績單（inspection grade card）等其他相關文件。

洛縣縣政委韓珍妮（Janice Hahn）表示，洛縣近期下達的戶外用餐禁令，影響餐館業者收入。這筆補助金額旨在協助緊急需要使用金錢，度過禁令實施期間的餐館業者。她相信這筆費用無法彌補餐館業者的損失，並向聯邦政府喊話，趕緊通過新一輪紓困法案，再次救濟受疫情影響生存不易的商家。

補助金額發放相關資訊，請查詢keeplacountydining.lacda.org/#grant ，或者致電626-943-3833詢問。