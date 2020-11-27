我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

避疫在家變高手…自製節日餐 民間大廚秀手藝

記者楊青／洛杉磯報導
格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）
格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）

今年的感恩節沒有餐館大餐，不少華人家的大廚們親自上陣，各顯神通。疫情期間學會的烹飪手藝，讓烹飪達人們有了一展身手的舞台。

「每年的感恩節都是朋友來我家，或者我們去朋友家，來去全是好吃的」。阿蘇薩話劇藝術和園藝達人李小姐笑言，她的烤火雞在朋友中小有名氣，也是多年前向一位老美學來的手藝，將買來的火雞在鹽水中泡一個晚上，然後給火雞按摩再塗上橄欖油，在整個烤製的過程中還要避免將火雞胸部肉質烤得太乾。還有一道秘訣，就是將自己蒸好的香腸糯米飯放到火雞肚子裡同時燒烤，等到火雞出爐時「在場每個人都流口水。」

格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）
格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）

不過今年不一樣，李小姐說，因爲不能宴請朋友，也不好給別人送禮，所以買了大號雞腿。爲了增加節日氣氛，特別在烹調達人莊祖宜烤肉菜譜的基礎上改良，讓雞腿更加入味，再配上鮮烤的蘆筍，先生整個晚餐一直嚷嚷「好吃！好吃！」

爾灣張小姐第一次烤「迪斯尼版」的火雞腿。（張小姐提供）
爾灣張小姐第一次烤「迪斯尼版」的火雞腿。（張小姐提供）

爾灣張小姐說，「早就打算施展一下烹飪手藝。」她表示，今年是第一次烤火雞腿，因爲整隻火雞太大吃不完，所以買了兩隻火雞腿，回家後專門找來「下廚房」APP，但感覺自己還是更喜歡中式烤火雞味道，所以用了烤羊腿的方法，大量撒孜然粉、辣椒粉和蒜末粉，「感覺孜然粉可以將任何東西變得好吃」，烤時還放了芹菜、胡蘿蔔、洋蔥和土豆。「不難吃，但也沒有很好吃」，張小姐表示，主要是火雞肉不入味，但過節應景還是很開心，給自己打80分。

阿蘇薩李小姐自製的感恩節烤雞腿。（李小姐提供）
阿蘇薩李小姐自製的感恩節烤雞腿。（李小姐提供）

疫情數月來苦練烹飪技術，手藝備受家人和朋友讚賞的格蘭杜拉烹飪好手李先生，感恩節一大早占領了家中的整個廚房，先是藍莓南瓜奶羹，然後是感恩金麻餅，都是第一次嘗試。「火雞、火鍋、大魚大肉吃煩了」，李先生表示，回顧一下幾百年前的印第安人，地裡出來的東西才最接地氣，所以嘗試用甜薯、芝麻和糯米粉，大膽自製黃金芝麻餅，用心比什麽都重要。

李太太表示，最簡單的食材，加上先生無限的功夫，讓他們家今年的感恩節無限溫馨。

阿蘇薩李小姐自製的感恩節烤雞腿。（李小姐提供）
阿蘇薩李小姐自製的感恩節烤雞腿。（李小姐提供）

疫情 華人 爾灣

上一則

傷害母親和未婚妻 洛縣家暴男被捕

下一則

感恩節長假 洛杉磯這些景點放心玩

延伸閱讀

圖輯／苦悶感恩節 苦雨添惆悵 遊行也縮水

圖輯／苦悶感恩節 苦雨添惆悵 遊行也縮水

感恩節搭機 以前怕墜機 如今怕染疫

感恩節搭機 以前怕墜機 如今怕染疫
疫情下的感恩節華人怎麼過？

疫情下的感恩節華人怎麼過？
感恩節送糖 哈工大宿管阿姨竟遭舉報「過洋節」

感恩節送糖 哈工大宿管阿姨竟遭舉報「過洋節」

感恩節談話 川普致敬軍人 白登感謝醫護

感恩節談話 川普致敬軍人 白登感謝醫護
沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門

沃爾瑪等連鎖大店 首次感恩節不營業 周五天亮就開門

熱門新聞

加州州長紐森（Gavin Newsom）。（LAtimes）

州長紐森宣布加州周六起將實施強制宵禁令

2020-11-19 19:11
聖蓋博市位於Live Oak上的一間療養院，正面臨疫情爆發的衝擊。（記者謝雨珊／攝影）

新冠疫情社區擴散嚴重 華人區療養院也淪陷

2020-11-21 02:17
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
亞洲食品超市供貨正常，並無人囤貨搶購。（記者李雪／攝影）

疫情再掀搶購潮？華人區淡定

2020-11-21 02:16
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）

返台防疫更嚴 洛杉磯僑胞反應不同

2020-11-19 02:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入