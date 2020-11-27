避疫在家變高手…自製節日餐 民間大廚秀手藝

格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）

今年的感恩節沒有餐館大餐，不少華人 家的大廚們親自上陣，各顯神通。疫情 期間學會的烹飪手藝，讓烹飪達人們有了一展身手的舞台。

「每年的感恩節都是朋友來我家，或者我們去朋友家，來去全是好吃的」。阿蘇薩話劇藝術和園藝達人李小姐笑言，她的烤火雞在朋友中小有名氣，也是多年前向一位老美學來的手藝，將買來的火雞在鹽水中泡一個晚上，然後給火雞按摩再塗上橄欖油，在整個烤製的過程中還要避免將火雞胸部肉質烤得太乾。還有一道秘訣，就是將自己蒸好的香腸糯米飯放到火雞肚子裡同時燒烤，等到火雞出爐時「在場每個人都流口水。」

格蘭杜拉李先生自製的感恩金麻餅。（記者楊青／攝影）

不過今年不一樣，李小姐說，因爲不能宴請朋友，也不好給別人送禮，所以買了大號雞腿。爲了增加節日氣氛，特別在烹調達人莊祖宜烤肉菜譜的基礎上改良，讓雞腿更加入味，再配上鮮烤的蘆筍，先生整個晚餐一直嚷嚷「好吃！好吃！」

爾灣張小姐第一次烤「迪斯尼版」的火雞腿。（張小姐提供）

爾灣 張小姐說，「早就打算施展一下烹飪手藝。」她表示，今年是第一次烤火雞腿，因爲整隻火雞太大吃不完，所以買了兩隻火雞腿，回家後專門找來「下廚房」APP，但感覺自己還是更喜歡中式烤火雞味道，所以用了烤羊腿的方法，大量撒孜然粉、辣椒粉和蒜末粉，「感覺孜然粉可以將任何東西變得好吃」，烤時還放了芹菜、胡蘿蔔、洋蔥和土豆。「不難吃，但也沒有很好吃」，張小姐表示，主要是火雞肉不入味，但過節應景還是很開心，給自己打80分。

阿蘇薩李小姐自製的感恩節烤雞腿。（李小姐提供）

疫情數月來苦練烹飪技術，手藝備受家人和朋友讚賞的格蘭杜拉烹飪好手李先生，感恩節一大早占領了家中的整個廚房，先是藍莓南瓜奶羹，然後是感恩金麻餅，都是第一次嘗試。「火雞、火鍋、大魚大肉吃煩了」，李先生表示，回顧一下幾百年前的印第安人，地裡出來的東西才最接地氣，所以嘗試用甜薯、芝麻和糯米粉，大膽自製黃金芝麻餅，用心比什麽都重要。

李太太表示，最簡單的食材，加上先生無限的功夫，讓他們家今年的感恩節無限溫馨。