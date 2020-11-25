洛縣禁戶外用餐翻盤無望 禁令周三生效

洛縣政府下令暫停餐飲業戶外用餐，暫定實行三周。（巴格推特）

面對疫情 加劇，為減緩傳播速度，洛縣 公共衛生局日前下令暫停餐飲等相關生意推出戶外用餐，避免人們在餐廳、啤酒廠、酒廠和酒吧用餐的機會。雖然有兩位洛杉磯縣政委反對該禁令，因而24日在縣政委員例會提出動議，但以2：3落敗，洛縣確定不廢除戶外用餐禁令。該禁令訂25日晚10時起生效，暫定實行三周。

另一方面，加州 餐館協會（The California Restaurant Association）提告洛縣，試圖推翻洛縣前述禁令，24日卻被法官拒絕受理。加州餐館協會執行長康迪（Jot Condie）在訴狀中指出，洛縣禁止商家推出戶外用餐，卻沒有提出明確的科學依據，然而卻將導致餐館業失去數以千計的工作機會。

洛杉磯縣新增新冠確診人數近日激增，危及地方醫療系統。24日新增3692確診人數、51人染疫死亡；單日染上新冠的死亡人數，是9月9日以來最多的一次。此外，洛縣住院人數持續攀升，政府官員擔憂，疫情持續惡化下去，將導致醫療體系不堪重負。

五位洛縣縣政委員中，代表多個華人聚集城市的第五區縣政委員巴格（Kathryn Barger），以及代表哈仙達岡、羅蘭岡等華人也不少的第四區縣政委韓珍妮(Janice Hahn)，都支持廢除戶外用餐禁令。另三名縣政委堅持禁止餐館開設戶外用餐。

縣政委員庫爾（Sheila Kuehl）認為，洛縣嘗試允許餐館開放戶外用餐已有一段時日，許多人用餐時無法戴上口罩，疫情也始終不見好轉。縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis) 代表新冠肺炎重災區的第一區，她選擇相信公共衛生官員的建議。提及近期因母親有健康方面問題，去了一趟醫院，看到急診室全滿的狀況，令她相當震驚，擔憂疫情再不降緩，站在前線的醫護人員及地方醫院將負擔不了。

最新數據顯示，24日有1575人住院接受治療，其中26%進入重症病房。兩周前，平均住院人數在1000人以下。根據洛縣公共衛生局，染上新冠住院的人數，正以非常快的速度成長，值得警惕。

加州衛生與福利廳長加利（Mark Ghaly）表示，加州整體疫情加劇，死亡人數及確診人數均是前所未有的多。洛縣公衛局局長費若表示，洛縣平均五天的每日新增確診率，超過4500例令人不安的警戒線，衛生局團隊將與洛縣縣政委員討論，該如何增加更多的安全防疫措施，減少病毒擴散。新增住院人數及確診人數，必須再次降低。地方醫院一旦難以負荷，將有越來越多人因染疫而死。

政府官員強調，只要將口罩摘下與其他人近距離接觸，即便是在戶外，也可能有染疫風險。與他人接觸時間越長，越有染上新冠病毒的可能。每人最好在未來三周內，盡可能待在家中，避免外出進行非必要活動。