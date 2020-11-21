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加州宵禁令 疫情惡化或延長

編譯組／綜合報導

加州的新冠正以前所未見的速度反撲，正如衛生與公共服務廳廳長加利（Mark Ghaly）所描述，「疫情從0加速到60哩只要幾秒」。不但確診人數再創新高，住院人數還將持續攀升，最後死亡率也將相當駭人。因此，不僅是加州頒布晚間10時至凌晨5時的宵禁令，洛杉磯縣更要求店家晚間10時至凌晨6時不得營業，希望全面封堵病毒擴散。

最新統計顯示，19日新增案例達到1萬3422人，本周內二度打破紀錄。而且，加利判斷，確診者中的12%可能在二至三周內就會住進醫院，代表新增住院病人可能再增1200人。過去14天內，住院人數已經增加了63.6%，達到4523人；加護病房（ICU）的1155人更較兩周前增加40.5%。這些數字未來還可能進一步增加。

同時，加州18日死亡人數達到108人，是自10月21日以來再度達到三位數。洛杉磯時報報導，隔一天的19日也有93人死亡。加州上周平均每日60人病故，總人數突破1萬8500人。加利強調，病毒已經散布得更為廣泛，就算人們的活動模式沒有改變，但染病風險還是升高。

防止感染，除了公共場所一定要戴口罩、保持距離，維持手部清潔、生病時自主隔離也同樣重要。但是官方顯然覺得，單靠民眾自願自發的防疫已經不夠，因此加州政府19日宣布強制宵禁令，紫色防護等級的縣份，居民除非必要活動，晚間10時至隔天5時都不該出門。紫色等級共有41縣共3700萬人，占加州總人口84%。

行政命令11月21日生效，預計將執行至12月21日，但是可能會視情況延長。加利說，雖然他們也不希望採取更極端的措施，但是他們不會排除任何選項。

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