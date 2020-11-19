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台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

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返台防疫更嚴 洛杉磯僑胞反應不同

記者謝雨珊／洛杉磯報導
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）
台灣訂於12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。（本報檔案照）

台灣的境外移入確診病例，隨全球疫情持續發燒增加，為了確實把關，台灣訂12月1日起至明年2月28日啟動「秋冬防疫專案」，要求不論外籍人士或本國籍的抵台人士，不分目的均應檢附「登機時間前三日內核酸檢驗陰性報告」。南加僑胞聞訊後反應大不同，有人認為此舉可降低搭機染疫風險，返台之路更安心；有人則嫌麻煩徹底打消返台念頭；也有人乾脆直接購買12月前的班機返台省事。

訂好機票準備在年底返台的朱女士，聽聞「秋冬防疫專案」即將展開，立即搜索檢測站預約檢測。在搜尋的過程中，她發現距離住家近的免費檢測站，隨著洛縣疫情惡化預約非常滿。許多免費檢測站只開放後兩周的預約時間，有些甚至只開放三天後的預約時間，她十分擔心在登機前三天安排不到檢測取得報告，無法上機返台，只好到其他檢測中心安排預約自費做檢測。朱女士說，自費檢測費用約在80元至250元不等，不能使用保險的話，等於得多花一筆開銷，返台之路變得麻煩。

張女士原打算返台一趟處理事情，考量疫情嚴重性，一直拿不定主意。聽聞12月之後，返台人士都得提供核酸檢驗陰性報告，下定決心訂機票返台。張女士認為，搭機染疫風險高，倘若登機人士都持有陰性報告，不但可減少台灣人民對境外人士返台的偏見，自己也可安心上機。她也提到，有親友聞訊直接預定12月前的機票返台，省了一樁麻煩事。

看到全球疫情持續升溫，原本打算年底返台避疫的陳先生，聽聞返台需提供核酸檢測報告，反而更擔心自己染疫，乾脆打消返台念頭。陳先生表示，年底假期多，非常適合返台避疫。但提供核酸檢測報告的場所，有非常多「染疫人士」進入。他擔心出入該種場所，比返台更容易染疫，打算待在家中過節。

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