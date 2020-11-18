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核桃市2非裔當街擄人 女掙脫

記者楊青／核桃市報導
核桃市16日中午發生兩名非裔男子綁架一名女子未遂案，案發地點離聖安東尼山社區學院附近的7/Eleven便利店不遠。（谷歌地圖）
核桃市16日中午發生兩名非裔男子綁架一名女子未遂案，案發地點離聖安東尼山社區學院附近的7/Eleven便利店不遠。（谷歌地圖）

核桃市16日發生一起綁架未遂案，兩名非裔男子光天化日下，試圖綁架一名從住家到附近購買東西的女子，所幸受害人奮力逃脫。目前警方正在對本案進一步偵查當中。

核桃市議員伍立倫表示，該起綁架未遂案發生在16日中午，地點在聖安東尼山社區學院附近的Lassiter Dr.。當時女受害人正從住家走路到附近的7/Eleven便利店買東西。兩名男子突然從後面拖住她，往停靠在路邊的一輛汽車上拉。女子奮力掙脫，並大聲呼救。兩男子感覺情況不妙，立即上車逃逸。受害人表示，兩名男子均為非裔，他們開的是一輛老舊的白色豐田車。警方並未透露受害人的族裔情況。

洛杉磯縣警察局核桃／鑽石吧分局表示，疫情期間，重大刑事案件有所減少，但闖空門、住家庭院物品被盜、汽車破壞和汽車財產偷盜卻甚囂塵上，月前在東區一些城市就連續發生停靠在路邊，甚至住家便道上的汽車被歹徒破壞並盜取車内物品案，住家網上郵購物品送達被盜案也大量增加，不少住家的包裹在送達幾分鐘内不翼而飛。

伍立倫表示，綁架和偷盜性質上截然不同，犯罪升級。他擔心，因爲疫情持續，很多民眾大多數時間居家避疫，宵小成功作案機會減少，可能使得部分人光天化日之下鋌而走險，以綁架等升級版的犯罪形態獲取錢財。

他表示，由於疫情期間時間更爲彈性，核桃市當地很多居民都加入散步和慢跑鍛鍊身體行列，尤其是現在天氣轉涼，大街小巷徒步的民眾增多，16日的綁架未遂案，值得居民提高警惕，出門徒步最好結伴而行。

核桃警方表示，目前正在調集16日綁架未遂案發附近地區的錄像，希望能夠儘快破案。

警方同時表示，目前核桃和鑽石吧地區的巡邏警力還是保持原有水平，警方在年底節日期間也將進一步加強巡邏。但節日期間是全年財產偷盜犯罪高峰期，希望民眾提高警惕，加強守望相助。除了出門小心外，即便是白天和在住家門前停車，也不要將貴重物品放在車中；徒步出門也要注意觀察周邊情況，以免成爲犯罪目標。

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