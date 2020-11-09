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台商返台投資被騙1.5億

記者鄭敖天／橙縣報導
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

活躍於南加州爾灣市的台商柯約瑟8日指出，他響應蔡英文政府號召帶高新科技回台灣投資，不料卻遭到白領詐騙團夥欺詐，多年投資血本無歸，損失達500萬美元(約新台幣1.5億元)。當年負責招商的國貿局僅承諾，可幫忙聯繫律師，但他在報案時，還被警局辦案的刑警反嗆：「你若損失更多，我們辦案才會更認真。」令他悲憤交加，坦言對台投資信心遭重挫。

他提醒，日後打算前往台灣投資的僑商，不要因為對家鄉的感情，就在用人上感情用事；也切勿以為自己來自台灣，就必定對今日台灣的社會人心瞭如指掌，否則只會落入他人圈套。

來自台灣的柯約瑟，在美國白手起家，成立Techko Kobot公司，在美國智能機器人領域贏得一席之地。事業有成後，他曾在中國大陸和爾灣做過許多慈善工作。幾年前，柯約瑟應蔡英文政府邀請，抱著回報家鄉的理想，回台投資開設高科技公司。但沒想到這次歸鄉之旅，卻被詐騙以心碎結局告終。

柯約瑟說，他回台灣開公司時，在面試員工的過程中發掘了一名青年。此人宣稱碩士畢業，專業知識看來很硬，又有很好的英文能力，因此被他看中聘為經理。他當時是抱著為家鄉創造就業，提攜年輕才俊走向成功之路的想法，回到台灣投資。

他早年在大陸投資時，經常親自為公司員工上專業課，並把許多年輕員工都當成自己的孩子和學生看待。此次前往台灣，他也本著「疑人不用，用人不疑」的想法，把在台灣的公司託付給這位年輕經理和其團隊打理。

一開始，這位經理工作認真，提供的報告令柯約瑟頗為滿意。然而幾年後，柯約瑟卻發覺在台公司連續虧損，經營跡象可疑，故找該經理詢問。不想這位經理竟立即帶他找來的團隊一同辭職，銷聲匿跡。

柯約瑟頓感大事不妙，飛到台灣調查才發現，原來多年來該經理及其招來的財務和業務團隊一直在做假帳，拿回扣、開空餉，甚至把他們家人度假，過生日的錢都報到公司帳上。光是該經理假報的「修車費」一項，就讓公司損失數百萬元新台幣。

柯約瑟表示，他一直以來都對該經理和其團隊頗為信任，還贈與公司股權，沒想到對方利用他對家鄉的感情，大肆詐欺，令他破財又心碎。

他前往最初招商的國貿局報告時，對方只說可以幫他找律師，此外拒絕提供其它幫助。而在警局報案時，刑警更說：「此類案件很多，你若損失更多錢，我們辦案才會更認真。」令他氣憤又無奈。

截至今日，此案已在法庭審理超過一年半，進展緩慢。儘管知道損失的資金很難追回，柯約瑟依舊堅定地表示，一定要將犯案者繩之以法，以防其未來再欺詐他人。

他並希望台灣能夠著重治理當地的詐騙網絡，不要讓他的心碎故事在其他歸國投資人身上重演。否則長此以往，詐騙集團橫行的現象，對台灣未來的投資環境與經濟發展，都會有巨大打擊。

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