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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

學者：白將暫緩美中關係 積極抗疫

記者謝雨珊／洛杉磯報導
白登上任後如何處理美中關係及解決美國內部分裂等議題受到全球關注。（美聯社）
白登上任後如何處理美中關係及解決美國內部分裂等議題受到全球關注。（美聯社）

民主黨總統候選人白登7日在大選中勝出，將成為下一任美國總統。白登上任後如何處理美中關係及美國內部分裂等議題，受到全球關注。

對於美中關係的未來發展，南加州大學政治系教授駱思典（Stanley Rosen）認為，白登上任對中國大陸的態度將不如川普強硬，美中關係有望緩和改善。另一方面也取決於中國大陸是否有意願與美方達成共識，雙方各退一步。他另提到，白登上任可能將不會像川普政府一樣，積極強化台美關係，他呼籲蔡政府可能要因應變化做調適。

駱思典也提到，美國受疫情影響，內部產生相當多的問題。白登上任後為解決疫情問題，預計將傾向於重新加入世界衛生組織，與其他國家一同共享疫苗及抗疫相關資訊。然而，民主國家在抗疫上的進展較慢，相信白登將會更加前進社區傾聽民意，並與抗疫小組想方設法，根據科學資訊解決問題。不過當下美國民眾分裂，恐怕有一些激進川粉不願服從於白登。

十分關注總統大選的律師方孝偉分析，相較於川普的躁動，白登選前表現相當自制。他認為，美國現在最需要團結，白登上任後得趕緊將疫情解決，快速讓疫苗問世，盡快讓世界正常化，將紓困方案定案，並試圖解決美國所面臨的經濟問題。

他批評川普總統輸了不認帳，在選前就為選舉留有伏筆，再三強調通訊投票容易作假等言語，贏了上半場自動宣布勝選，落後又提起選舉訴訟，簡直是國際笑話。許多美國智庫及民調專家從沒懷疑通訊投票有瑕疵，「行之有年的系統，為何就在今年被說有問題？」，方孝偉認為，川普選舉結果推給通訊投票的說法很牽強。

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