學者：白將暫緩美中關係 積極抗疫
民主黨總統候選人白登7日在大選中勝出，將成為下一任美國總統。白登上任後如何處理美中關係及美國內部分裂等議題，受到全球關注。
對於美中關係的未來發展，南加州大學政治系教授駱思典（Stanley Rosen）認為，白登上任對中國大陸的態度將不如川普強硬，美中關係有望緩和改善。另一方面也取決於中國大陸是否有意願與美方達成共識，雙方各退一步。他另提到，白登上任可能將不會像川普政府一樣，積極強化台美關係，他呼籲蔡政府可能要因應變化做調適。
駱思典也提到，美國受疫情影響，內部產生相當多的問題。白登上任後為解決疫情問題，預計將傾向於重新加入世界衛生組織，與其他國家一同共享疫苗及抗疫相關資訊。然而，民主國家在抗疫上的進展較慢，相信白登將會更加前進社區傾聽民意，並與抗疫小組想方設法，根據科學資訊解決問題。不過當下美國民眾分裂，恐怕有一些激進川粉不願服從於白登。
十分關注總統大選的律師方孝偉分析，相較於川普的躁動，白登選前表現相當自制。他認為，美國現在最需要團結，白登上任後得趕緊將疫情解決，快速讓疫苗問世，盡快讓世界正常化，將紓困方案定案，並試圖解決美國所面臨的經濟問題。
他批評川普總統輸了不認帳，在選前就為選舉留有伏筆，再三強調通訊投票容易作假等言語，贏了上半場自動宣布勝選，落後又提起選舉訴訟，簡直是國際笑話。許多美國智庫及民調專家從沒懷疑通訊投票有瑕疵，「行之有年的系統，為何就在今年被說有問題？」，方孝偉認為，川普選舉結果推給通訊投票的說法很牽強。
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