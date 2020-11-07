帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

帥哥行騙有三步曲。

「打不了感情牌就打親情牌」，洛杉磯司徒女士近日遭到一名認識兩年、號稱從事金融投資 行業的男子設下的騙局，金錢損失近16萬元。司徒女士表示，她對錢一向小心謹慎，卻沒想到還是敗在一個「貪」字，受騙後後悔不已卻為時已晚，只希望藉由親身經歷告誡南加廣大女性同胞，一定要小心。

司徒女士表示，她從事服務行業，經由一名客人介紹認識這名男子。她與男子相識兩年，對方每天噓寒問暖，感覺彼此很熟。在受騙之前，男子從未主動提過投資理財的事情，僅聊人生和一些情情愛愛，或是生活上的事情，以博取信任。她認為，透過這些聊天細節，也讓男子找到她的致命點和需求，方便日後行騙時知道從哪裏下手。

這名男子似持台灣護照，宣稱從事金融投資工作，常年飛往香港、台灣、新加坡等地出差。而相識的這兩年他們僅見面兩、三次，但每次見面男子言行舉止都很得體，每次都說得頭頭是道。衣著打扮也很體面，給人感覺就是實實在在做金融相關的業務。

她提到，在平時交流中告訴對方，住家所在城市學區 不好，為了弟弟的孩子讀書，想去學區好一點的城市買房子，但苦於財力不夠。男子得知後就提出，是否考慮投資他的項目，因為他從事金融行業，公司職位很高，有一些人脈，加上其叔叔也是金融公司高層，他們能獲取一些內幕消息，都是一些穩賺錢項目。對方並提出條件，前提是要先繳10萬元入會費用，過一個月後入會費可以返還，另外投資的錢單獨計算，預計有幾十萬的回報，很快就能賺足120萬元，幫助司徒女士買個好學區的房子。

這名男子甚至表示，如果入會費不夠，他可以幫忙湊，以及類似追求不到她沒關係，他們做不了情人，還可以做朋友之類的話。司徒女士信以為真，也一心想賺快錢，於是東拼西湊，找人借錢投資，想說只要借給她週轉一個月就能馬上還錢。

後來司徒女士分別從美國及中國大陸的帳戶匯款，收款人卻是男子的助理，其收款帳戶在香港。但剛一匯完款，司徒女士就再也聯繫不上男子，無論是微信 還是電話，均無人應答。她才意識到可能上當受騙，她認為，這根本就是團伙詐騙，收款人根本不是男子的助理，其實就是同黨。

司徒女士說，她對錢較謹慎，不是別人花兩三下功夫就被可以把她的錢騙走，但還是敗在一個「貪」字。匯款前她的確查詢過男子供職的金融公司，位於香港灣仔某地址，司徒女士查到該地址的確有一個大廈和金融公司，但因疫情無法實地考察。她還以為這位認識了兩年的「朋友」很靠譜，卻沒想到上當受騙，連對方家庭住址都不知道，因為此前見面兩、三次都是在外面。

受騙後司徒女士一直聯繫不到男子，她曾諮詢過朋友和律師，得到的答案均是不知道對方住在哪裡，根本就無法考慮法律訴訟。透過平時聊天的細節回憶，男子曾提醒讓她不要隨便加微信「附近的人」，於是她按照這條線索，打開微信中這個功能，發現有數個不同帳號及不同名字，都是用男子頭像出現，司徒女士用另一帳號添加好友，發現對方用同樣手法聊天。

司徒女士認為， 對方是經過專業培訓，給人印象是帥氣專業的面貌，談吐頭頭是道。然後在網路上廣撒網，專門騙中國女人。她說，當局者迷，當時看不清是什麼情況，丟了16萬元後發現其實就是一場騙局。而大家賺的都是血汗錢，甚至是借錢出資，疫情期間又沒有工作，生活實在是很艱難。她不希望更多女性像她一樣上當受騙，因此以切身經歷告知廣大女性要提高警覺。