山火撤離10萬人 橙縣旅館爆滿

橙縣機場對面的爾灣希爾頓酒店27日房間全部爆滿。（業者提供）

橙縣爾灣 （Irvine）地區27日依然被煙霧繚繞，境內的兩場山火導致10萬人被迫撤離家園，不僅避難所住滿了人，橙縣周邊酒店也滿員。華人旅館 業者表示，300多個房間之前只有10%的入住率，現在瞬間全滿了。不過旅館依然按照市場正常價格收費，每天100多元，比疫情 前便宜一半。

家住爾灣的林先生26日晚被迫撤離，一家人入住了拉古納灘市海邊一家度假酒店，一晚費用300多元。他說，撤離不想麻煩親友，住別人家不僅不方便還欠人情債，不如住旅館來的自在。旅館在家附近不遠的地方，現在是被迫開啟海邊度假的模式。雖然27日下午也許就能回去，但是住家附近煙霧粉塵很重，空氣也不好，他打算在旅館多住幾天再回去，畢竟海邊空氣更好一些，人也比較放鬆。

爾灣居民秦先生說，他們26日早上去旅館登記入住，下午時旅館100多個房間都滿了。在爾灣開車經過一些旅館停車場時，發現各大旅館停車場都停滿了車。疫情以來，旅館停車場都是零星幾輛車，像現在這種停滿的場面真的很震撼。

南加旅館業同業公會會長李德楊，在爾灣經營的希爾頓（Hilton）旅館27日全部爆滿。他說，爾灣一兩天撤離了10萬人，周圍旅館幾乎都滿了，像他們理事長王政煌經營的旅館也客滿了。27日和公會其他會員聯絡，發現迪士尼樂園附近的旅館也住了不少疏散的客人，可見災情嚴重。

疫情對旅館業打擊嚴重，疫情導致他們的旅館入住率只有10%左右，每天都在賠錢。日前川普總統來爾灣，川普和伊凡卡的安保人員都入住了他們的旅館，住了100多個房間。現在又趕上山火大撤離，旅館306個房間瞬間就滿了。

但是他們沒有趁機抬高價格。他說，旅館在疫情前工作日的價格每天是300多元，現在價格就便宜了一半多。山火撤離令大批民眾湧向旅館，他們每天的費用保持原樣，給大家方便，每天100多元左右，對很多人來說都能夠承擔。旅館現在也全員上班，服務客人，只是旅館餐廳受禁令影響還無法開放。

旅館業者汪蔚興也是山火撤離民眾的一員。他表示，因為火災，很多人都不得不找附近旅館住下來，導致爾灣周邊旅館都人滿為患，連安那罕、新港灘等地旅館也都滿了。