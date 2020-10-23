銀行調整規費 拒絕即遭停卡

近日有民眾收到某信用卡 銀行寄來有關其帳戶規費調整的信件通知，主要是根據客戶不同狀況及拖欠帳單 的次數，調整其信用卡帳單的滯納金（late payment fee），最高可達40元。民眾感嘆，平時不關注並不知道銀行規費這麼高，同時提醒華裔留意，如無法接受也可以拒絕，以保護自己的權益。只是一旦拒絕，客戶將無法再使用那張信用卡。

這位熱心民眾收到信用卡發卡銀行的信，指出如在期限內銀行未收到客戶還款，首筆滯納金最多達29元，之後的六張帳單若每次還有拖欠情況，每次最多可收費40元。但銀行也提到，客戶也有權利拒絕這項調整，並致電銀行告知，只是客戶就該卡在截止日期前將無法再使用。

因未被銀行授權發言，但在銀行服務不便具名的L先生表示，各家信用卡銀行會不定期調整規費，畢竟他們也要賺錢。像是美國銀行（Bank of America）和摩根大通（Chase）的滯納金最多達39元；美國銀行還指出如果拖欠帳單，利息可能上漲至罰金利率 （Penalty APR）可高達29.99%。但都會先通知客戶，只是客戶不見得會去注意這類信件。

L先生指出，大部分華裔民眾的理財習慣比較好，不會拖欠信用卡帳單，因此不至於被銀行收取額外費用，這也讓許多華裔客人不了解他們申請的信用卡，到底有哪些費用及具體費用，即便當初開卡時銀行職員解釋清楚，或是網站上寫的很明確，但華人不會仔細研讀。他打趣地說到，其實就連身為銀行從業人員的他，也不清楚他的信用卡滯納金究竟是多少。

L先生指出，一般來說信用卡帳單如果沒有還清的話是要繳利息的，可是這種利息不是固定利率而是浮動利率，如果按照現在市場利率本來就很低的情況，即便客人欠信用卡賬單，也繳不了多少利息，銀行根本賺不到錢，因此可能會調高滯納金的費用，從而彌補少賺的利息。

L先生分析說，還有一種可能性就是目前受疫情影響，經濟不景氣許多民眾的財務狀況受損，可能客人拖欠帳單的概率提高，銀行為了降低風險，提高滯納金也不失為避險的方法之一。

移民美國逾30年的消費者王達強則說，如果一向都按期繳付信用卡帳單，只是偶爾一次延誤遲交，持卡人針對銀行寄來的下一個帳單上擬收取的滯納金，其實可以致電發卡銀行要求取消，銀行通常都會從善如流。