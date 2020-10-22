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洛縣擬鬆綁 重啟個人服務業

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛縣公共衛生局頒布新規，允許酒莊及酒廠取消提前一天預約制度、允許家庭娛樂中心重啟戶外遊樂區。（線上截圖）
洛縣公共衛生局頒布新規，允許酒莊及酒廠取消提前一天預約制度、允許家庭娛樂中心重啟戶外遊樂區。（線上截圖）

洛杉磯縣經過一番努力，近三個月的疫情好轉很多。然而，始終無法脫離最嚴重的社區感染第一級（紫色），令洛縣政府官員相當擔憂。即便如此，洛縣公共衛生局21日仍頒布新規，允許酒莊及酒廠取消提前一天預約制度，並允許家庭娛樂中心重啟戶外遊樂區。

針對加州政府20日晚宣布，無論加州的縣在加州四層重新開放框架中處於那一級，所有個人護理服務-包括脫毛，按摩和紋身店，現在都可以在經過修改室內容量後重啟室內操作，洛縣縣政委員會主席巴格（Kathryn Barger）預告這個周五之後，將釋出最新防疫規則。

洛縣正考慮重啟個人服務業，像是刺青店、按摩店等，但不確定是否將在這波新規定中生效。期盼移除更多禁令，提供民眾解脫及舒壓辦法，同時允許部分員工回到工作崗位。

另外，洛縣也打算擴展「英語為第二外語」的面對面教學項目，教室原本的10%容納人數，將擴增至25%容納人數。洛縣公共衛生局局長費若表示，截至這周，洛縣已有986間學校開設「英語為第二外語」面授課項目，超過3萬5000名學生到校上課，近2萬名教職人員回歸校園。這周另有四所學校正在申請該項目，相信之後有更多學校跟進。

費若提及洛縣疫情說，8月至9月初期間，洛縣平均每日新增感染者低於800人。9月中開始，每日平均確診人數稍有增長，例如：上周平均每日確診人數增至1000人。七日平均確診率上個月也走高，確診率在3.4%至3.7%之間遊走。她提醒民眾，越多商家重啟，代表人與人之間的接觸更頻繁，呼籲民眾外出小心謹慎，防疫最重要。

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