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巴沙迪那限制巨宅化 市議會通過修正案

記者李雪／巴沙迪那市報導
巴沙迪那市市議會19日晚間一致通過了法案限制巨宅化。（遠程市議會截圖）
巴沙迪那市市議會19日晚間一致通過了法案限制巨宅化。（遠程市議會截圖）

巴沙迪那市（Pasadena）市議會19日晚通過地目的修正案，研擬計畫限制該市房屋巨宅化（mansionization），這項新法將適用於該市的獨立屋。這項新法，與該市南區數位華裔富豪擁有的巨宅，有密切關係。

事實上不僅巴市，周邊的聖瑪利諾市、亞凱迪亞市都曾有類似討論。有居民認為，一些屋主在改建房屋時，其新屋規模和體積過大，比例失調或與周圍鄰里風貌不符，並稱其為「巨宅化」。自2015年以來，巴市不少居民一直在呼籲對此情況採取行動。

華裔富豪擁有的「錢德勒宅邸」，早先也曾因裝修讓鄰居不快，最終透過展示屋計畫達成裝...
華裔富豪擁有的「錢德勒宅邸」，早先也曾因裝修讓鄰居不快，最終透過展示屋計畫達成裝修目標。（MLS圖片）

市議會的決議是責成市府官員，在年底前制定新法草案。推動該案的居民組織主要是「麥迪遜高地社區協會」（MHNA）。麥迪遜高地位於巴沙迪那南部，與南巴沙迪那市、聖瑪利諾市三市交界的一處寧靜社區。該協會聲明，改建和新建築應符合現有鄰里標準，並反對不適當的尺寸、規模、退線距離（setbacks）、體積、位置、和設計風格。

麥迪遜高地附近本來就是豪宅雲集，南側一棟由華裔富豪擁有的超級豪宅，近日剛以3980萬元的價格掛牌上市，成為該市迄今為止掛牌最昂貴的一棟房屋。西邊靠近Arroyo谷，另一棟華裔富豪擁有的歷史屋「錢德勒宅邸」，最近也剛以翻倍價格1280萬元掛牌。該屋當年就曾嘗試裝修，但引起鄰居不快，一度湧入市議會希望阻止改建，所幸最終透過巴沙迪那展示屋計畫達成裝修目標。

位於麥迪遜高地的一棟現代工業風格的房屋，早先就曾稱為議題交鋒的中心，因此新法還特...
位於麥迪遜高地的一棟現代工業風格的房屋，早先就曾稱為議題交鋒的中心，因此新法還特別規定禁止使用無飾面混凝土。（谷歌街景）

此外，麥迪遜高地另一棟現代工業風格的房屋，早先就將該議題推至風口浪尖，該屋採用當下流行的清水混凝土作為外牆，另一些鄰居難以接受。因而此番訂下的新法規，對於設計標準還特別要求禁止使用無飾面混凝土（unfinished concrete）和建築泡沫，還須審查新窗戶位置是否匹配現有的鄰居窗戶等等。

據市府官員在市議會上的報告稱，該市現有法規本已對最高高度、面積和退線以及其他開發標準都有規範。此外，全市許多社區還有其他法規要求，包括歷史地標區（Historic Landmark Districts）、山坡區（Hillside Overlay Districts）、和Lower Hastings Ranch社區，都還有自己的特殊規定。

新通過的修正案包含諸多鄰里兼容標準。改建房屋的申請人，需要對對擬建項目半徑500呎內所有單一住宅進行平呎面積分析，不包括車庫和附屬建築。分析計算周圍500呎以內的房屋建築面積中位數後，新房屋大於這一中位數的部分，不能超過該數的35％。若一定要超過，將會進入酌情審查程序，即需要與鄰居密切合作。此外如果要修改與一樓和二樓的層板高度須符合標準，對附屬建築的飾面材料和屋頂也有要求。

有市議員對加建屋（ADU）的規範提出疑問，市府工作人員解釋，市府對加建屋的法案束手無策，因這是州法規定，因此市議員們也提醒居民，雖然市府已盡力限制巨宅，但可能仍會看到加建屋出現。

也有一些居民反對該修正案，市議會上表示會前已經收到20封來信，其中四封表示支持、16封反對，還有共21個簽名的請願書。請願書中尤其點名反對法規其中一條要求，即「新房屋不能超過周圍500呎以內的房屋建築面積中位數以上的35％」。請願書認為，該法案是「一刀切」（one-size-fits-all），無法解決巴沙迪那市內許多社區的獨特情況，並且不公平地給許多屋主，施加極大且不合理的負擔，尤其是那些附帶土地很大的屋主。

華裔 聖瑪利諾 亞凱迪亞

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