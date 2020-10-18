房市逆勢堅挺 秋後還很旺

在低利率 和低庫存推動下，洛杉磯縣乃至全國的房價 ，都在疫情下逆勢上漲，不少民眾或業者擔心「虛假繁榮」時間短暫。通常即將到來的感恩節至新年假期，房市都會放緩。但因今年發生太多違反常規的事件，也有專業的觀點認為，今年的旺季還會持續。

realtor.com網站在其最新的住房報告中指出，全國各地住房價格保持在創紀錄高位的情況，可能會持續到臨近年底。數據顯示，全國房屋中位價達到35萬元，同比增長12.9％，是自2017年以來最大的年度價格增長。

不斷攀升的價格並沒有阻止買家。realtor.com首席經濟學家Danielle Hale分析表示，今年秋季市場非常不尋常，到了10月仍然有很多買家。低利率意味著買家有資格獲得高價房屋，從而推高了市場價格，他認為價格不會很快下降。

數字顯示，全國市場的掛牌標價中位數連續21周上漲，而同比的庫存卻大幅下降38％。庫存極少導致買家競爭激烈，房屋銷售速度也加快，在市場上待售的天數比2019年10月的第一周快了13天。

房價飛漲是全國各地都在發生的事。南卡州的查爾斯頓（Charleston）大都會區價格中位數同比上漲14.4％，庫存較去年同期下降42.2％。德州 奧斯汀地區中位價上漲14.7％，庫存減少近47％。

在南加州更明顯，價格比南卡和德州上漲幅度更大。數據顯示洛杉磯-長堤-安那罕（Anaheim）都會區的價格上漲16.5％。例如安那罕的獨立屋平均價為60萬383元，而房源數量下降近25％。其中一處掛牌顯示，一棟在安那罕剛上市面積為1386平方呎重新裝修過的房屋要價66萬元。

但也有業者認為，明年市場將會進入調整期，不過預期這一調整期時間較短。

匯豐地產負責人張強表示，今年的貨幣政策對房市影響巨大，聯儲無限量貨幣寬鬆製造房市泡沫，同時房屋庫存少製造出「虛假繁榮」。如今銀行很多欠帳也不能收房，待疫情後恐會有銀行壞帳風波，意味著會是一個資產重新分配的機會。

華裔地產開發商王宏東也認為，預計全美乃至全球經濟應該會較長時間處於低增長、低利率、低通脹狀態，投資人可以在短期抓住潛在的不良資產機會。他認為本次調整時間不會太長，市場流動性充足，收購不良資產的機會恐會稍縱即失。