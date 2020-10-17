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中文老師李意雲趁避疫期間學烘焙 糕點素人變行家

記者鄭敖天／洛杉磯報導
橙縣中文教師李意雲從糕點素人變身為烘焙能手。（李意雲提供）
橙縣中文教師李意雲從糕點素人變身為烘焙能手。（李意雲提供）

民以食為天，美食文化在華人數千年歷史占據重要地位。疫情下的美國華人，美食變成一種精神撫慰。橙縣一所中文學校教師李意雲，因緣際會下，從糕點素人變身為烘焙能手，成為好友間的佳話。

李意雲來自台灣，在南加州擔任27年中文教師，桃李滿天下。新冠疫情到來，她的中文學校被迫暫停面授，改為遠程教育，令她的生活起了巨大變化，除了學習如何上線教學的新科技，也省去從住家開二、三十分鐘車到學校的勞頓，尤其原來每天都要到學校上課的暑期課期間，讓她決心好好利用疫情下騰出來的空閒，讓烘焙走入她的生活。

李意雲說，再次走上烘焙路的契機，是一位在台灣開設糕點店的學生家長，將其親手做的北海道牛奶吐司送給她。這一美味的吐司喚醒了她的味蕾，激起她學習烘焙的熱情。在這位家長幫助下，她從最基礎的揉麵、發酵和打薄膜學起。最終在兒子與好友的鼓勵，經歷多次失敗，真正做出讓她滿意的糕點。

李意雲說，她做的糕點種類很多，比如杏仁餅乾、巧克力麵包，香蕉蛋糕等。她最喜歡的依然是北海道奶香吐司，因有製作湯種的工序，口感柔軟Q彈，也不易因放置時間長而變硬。加入吐司中的奶粉、牛奶和鮮奶油，讓烘焙好的吐司奶香四溢。

一開始因為掌握不好時間，常發酵過度。之後才逐漸掌握時間和溫度。她笑說失敗為成功之母，謙虛的表示自己離「烘焙能手」還有一段距離，只是不怕失敗愈挫愈勇，相信有為者亦若是。

她做麵包給自己和家人享用，也分享給周遭親友。讓許多原本因疫情只能居家避疫的不同族裔朋友，藉著她在保持社交距離下分送的可口吐司，又重新連接起來，都感到特別療癒。

李意雲製作的各式餅乾。（李意雲提供）
李意雲製作的各式餅乾。（李意雲提供）
李意雲製作的杏仁麵包。（李意雲提供）
李意雲製作的杏仁麵包。（李意雲提供）
李意雲製作的各式餅乾。（李意雲提供）
李意雲製作的各式餅乾。（李意雲提供）
李意雲製作的北海道牛奶吐司，鬆軟可口，奶香四溢。（李意雲提供）
李意雲製作的北海道牛奶吐司，鬆軟可口，奶香四溢。（李意雲提供）
李意雲製作的巧克力吐司麵包。（李意雲提供）
李意雲製作的巧克力吐司麵包。（李意雲提供）

疫情 台灣 華人

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