購物季折扣小 不買還省錢

亞馬遜為吸引更多人成為Prime會員，每年推Prime Day優惠折扣。（網上截圖）

受疫情 影響，近期許多商家在網上推出折扣優惠，提早展開假期購物季，期盼提升買氣。然而有華人 認為，不管是亞馬遜 13至14日推出的Prime Day，還是同期Walmart的Big Save商品折扣，都是既不低價也不實惠，難以燃起民眾購物欲，有人甚至推崇「不買還省錢」。

Prime Day是亞馬遜五年前推出，為期兩天，為年度主要的打折活動， 主要提供給加入Prime的會員，主打亞馬遜商品及其他3C商品的折扣優惠，今年也不例外。唯一不同於過去的是，許多商家不再讓亞馬遜專美於前，各自都在同期推出各種折扣優惠搶客人，例如Walmart特地在今年Prime Day推出的時間點，推出Big Save優惠。不只Walmart，其他商家像是Target、Best Buy等，都選擇在同個時間，提早推出堪比「黑五」的折扣優惠，提早展開購物季節。

每天都在關注Prime Day折扣的朱先生表示，今年商品除了亞馬遜Echo系列產品、Alexa生產線產品以外，很多折扣優惠其實都不如Walmart推出的Big Save多。唯一比較有賣點的是Prime會員獨家享有一天至兩天到府快速郵寄，在疫情之下，的確遠勝於其他商家的郵寄服務。

「這幾天上網購物看了很久，沒找到心儀又值得購入的商品。」朱先生認為，主要還是折扣優惠並不吸引人，再加上疫情期間，不敢一次性花太多錢。他身邊很多人都有著「把握住現金」、「現金為王」的概念，不敢亂買。平時很愛購買3C商品的朱先生說，今年在疫情初期，因應遠距辦公，老早購入辦公所需的產品，若沒有出現更優惠的折扣，真的難以燃起購物欲。

亞馬遜愛好者董小姐表示，今年很多商品都沒有優惠折扣，令人失望。不過好在亞馬遜旗下產品優惠還算多，像是Echo Dot居家智能音響，原價50元，Prime Day價格僅18元。Alexa語音控制的居家產品，例如電燈開關、智能攝像頭、燈泡等產品價格也壓很低。另外，亞馬遜也推出滿40元送10元的優惠活動。

她認為，不是每個人都是亞馬遜產品愛好者，因此才對今年Prime Day優惠折扣較無感，不過亞馬遜旗下產品促銷優惠多，確實能帶來新客源。

事實上，Prime Day結束後，接下來的是萬眾矚目的黑五優惠折扣，不少人坦言，期待今年黑五各商家推出的折扣優惠，讓更多民眾在年底前「撿便宜」，舒緩新冠疫情累績所致的經濟壓力。