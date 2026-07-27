富樂頓韓裔市長、議員 遭居民發起罷免

遭民眾發動罷免的富樂頓韓裔市長Fred Jung。（取自富樂頓市府網頁）

南加州橙縣富樂頓（Fullerton）市長Fred Jung與第四選區市議員Jamie Valencia近日遭居民發起罷免 。據地方媒體Fullerton Observer報導，居民Elijah Manassero於21日市議會上宣布，Jung與Valencia已收到罷免意向通知，發起團體也於22日向市書記官提交文件，正式啟動罷免程序。兩官員尚未回應此事。

居民對兩人的不滿主要涉市府財務管理、擱置移民 援助基金、取消市議會會議，以及政治捐款人與市政決策的關係。外部會計顧問公司Grant Thornton指出，治理不佳、監督不足及預算呈現混亂，限制市府財務透明度。

市府另預估，2027年預算缺口可能接近2000萬美元。儘管本年度赤字已由原估1370萬美元縮減至380萬美元，批評者仍質疑市府的長期財政規畫。今年5月19日，Jung、Valencia及市議員Nick Dunlap又取消原定聽取財務稽核初步報告的市議會會議，促使逾50居民改在市政廳外集會。

市議會擱置移民援助基金，加上其處理ICE執法事件的方式，也引發居民不滿。市議會於2025年11月擱置援助基金後，今年2月3日有逾40人在會議上發言，其中除兩人外，均聚焦1月22日聯邦移民暨海關執法局（ICE）在Highland Pine Tree公寓採取的執法行動。發言者指出，此前已有逾25富樂頓居民遭ICE拘留，要求市府公開警方隨身攝影機完整畫面，並將援助基金重新列入議程。

居民指出，富樂頓房地產開發商及主要政治捐款人Tony Bushala承租市有物業經營咖啡館，卻無須支付戶外空間費用，引發對政治捐款人有差別待遇的質疑。讓當地民眾將Jung、Valencia及Dunlap稱為「Bushala Bloc」，認為三人與Bushala關係密切。此外，Valencia提名Jung續任市長，未依「公平輪替」慣例由副市長Shana Charles接任，也引發爭議。

依加州程序，發起團體須分別提出兩起罷免案，各由至少30名符合資格的登記選民發起，經市書記官審核後才能收集連署。Jung過去在2024年以72.1%得票率連任；Valencia則在四人競逐中以約36%得票率險勝。第四選區約有1萬5593名登記選民，罷免Valencia須在120天內取得約3100份有效連署。若連署達標並通過查核，市議會須依法安排罷免投票。

富樂頓市長Fred Jung與市議員Jamie Valencia因市府財政管理、移民援助基金、市議會運作及政治捐款人影響市政等爭議，遭居民發起罷免。圖為富樂頓市政府。（取自Google Maps）