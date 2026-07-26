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南加華人作家邱瀟君記錄時代 鼓勵寫下身邊故事留給下一代

記者楊青╱鑽石吧報導
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南加獲獎作家邱瀟君將舉辦首届寫作工作坊，分享寫作經驗，鼓勵華人寫下身邊故事。（本...
南加獲獎作家邱瀟君將舉辦首届寫作工作坊，分享寫作經驗，鼓勵華人寫下身邊故事。（本報檔案照╱記者楊青攝影）

「如果沒有人把故事寫下來，它們就會消失」。這是南加華人作家邱瀟君近年投入報導文學創作最深刻的體悟。從2022年寫作至今，她連續以多篇聚焦海外華人、遊民、野火災民及歷史人物命運的作品，在台灣及華文文壇屢獲獎。29日起，她將舉辦四次的「寫下身邊事，留下傳家寶」文學創作心得分享系列講座，希望帶領更多華人，把個人、家庭與社區的故事化為文字，留給下一代。

從台灣移民美國幾十年的邱瀟君是政大新聞系畢業，來美後轉行房地產，她從2022年重新拿起筆，因為「在一次次新聞事件中，發現許多值得被記錄的人生，往往隨著媒體熱度消退，而被社會遺忘」。

她的第一篇作品《舞在黑色除夕夜》，記錄2023年蒙特利公園市農曆除夕槍擊案受害者與家屬的故事，榮獲2023年台灣《中國時報》文學獎報導文學首獎。她回憶，槍擊案受害家屬的一句話，「所有凶殺案，都是一星期的頭條、一個月的熱門，之後就被忘記，只有受害者永遠承受痛苦」，深深觸動她 。

她表示，過程寫得辛苦。直到作品獲獎，她才從評審意見中理解，寫下的不只是一起槍擊案，而是海外華人在異鄉晚年生活的孤單，以及一整個移民世代的生命縮影。

2024年，她再以《行者、浪人及其他》獲全球星雲文學獎報導文學第二名（首獎從缺）。作品深入洛杉磯市中心遊民世界，透過「饅頭基金會」多年送餐服務，描寫遊民背後鮮少被看見的人生。

她表示，採訪中遇見曾任律師、會計師、電影工作者等各行各業的人，他們因疾病、失業或一次人生挫折跌入街頭，也讓她重新理解，美國社會「距離無家可歸，只差一張薪水支票」並非一句口號，而是真實存在的危機。

更令她難忘的，是完成採訪後感染新冠肺炎，高燒臥床、幾乎無法寫作，一度決定放棄參賽。直到朋友一句「那你採訪的那些人怎麼辦？」讓她重新振作，抱病完成創作，最終獲得評審肯定。

2025年洛杉磯野火造成重大傷亡，她再度投入大量資料蒐集和採訪，完成描寫災難背後人性的作品。文章聚焦火災中因身障、疾病而無法及時逃生的家庭，也探討公共政策、基礎建設及災害應變制度，希望讓讀者在災難新聞之外，看見更深層的人性與制度議題。同一年，她又以描述白色恐怖時期受難者周芝雨家族故事的作品，榮獲台中文學獎報導文學首獎。

「每個人的生命故事，都值得留下」，邱瀟君將在7月29日至8月19日舉辦線上寫作工作坊，四場講座包括發掘題材與採訪；文章架構與寫作技巧；提煉情感；作品分享與交流。Zoom ID: 4088398596，Passcode: 55555。

精華 FAQ

  • 她認為若沒有人把故事寫下來，許多珍貴經歷就會消失。因而重新拿起筆，記錄新聞熱度退去後仍值得被看見的人生與群體處境。

  • 她以《舞在黑色除夕夜》寫蒙市除夕槍擊案獲《中國時報》文學獎首獎；《行者、浪人及其他》獲星雲文學獎第二名，另以白色恐怖家族故事獲台中文學獎首獎。

  • 講座自7月29日至8月19日舉行，共4場，內容包括題材發掘與採訪、文章架構與寫作技巧、情感提煉，以及作品分享交流，盼帶領華人寫下個人與社區故事。

南加 移民 華人

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