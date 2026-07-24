兒童、寵物接連罹癌 橙縣居民憂農藥危害
ABC 7電視台報導，南加州橙縣拉德拉牧場（Ladera Ranch）社區近期接連傳出罕見兒童癌症病例，引發居民對居住環境安全的憂慮。居民21日晚出席社區說明會，了解調查進度及因應措施，並質疑病例是否與社區長期噴灑除草及殺蟲劑有關。
根據橙縣縣政委員Katrina Foley辦公室17日發布的資料，拉德拉牧場迄今已有六名兒童通報罹患尤文氏肉瘤（Ewing sarcoma）。該辦公室指出，拉德拉牧場人口約2萬6000人；美國國家癌症研究所資料顯示，尤文氏肉瘤屬罕見骨骼及軟組織癌症，全美每年新增病例僅約200例。加州公共衛生局及橙縣衛生局仍在調查，尚未認定是否構成癌症群聚，也未證實病例與環境或化學藥劑存在因果關係。
說明會中，多名與會居民呼籲社區全面停用相關化學藥劑，並分享家人及寵物罹癌經歷，其中一居民表示，她的治療犬也被診斷罹癌。居民Liesl Heizt表示，社區內噴藥作業頻繁，令她十分憂心。她說，散步時曾多次遇到工作人員噴灑藥劑，主動詢問藥劑種類卻始終未獲明確答覆。她批評，相關單位既未設置告示說明噴灑內容，也未事先通知居民，資訊缺乏透明，居民無從得知周遭環境是否潛藏風險。
說明會另聚焦應由哪些加州政府機關負責調查，以釐清除草劑及殺蟲劑與癌症病例是否相關，並討論後續如何減少化學藥劑使用，甚至逐步全面停用。
根據橙縣縣政委員辦公室資料，拉德拉牧場目前共有6名兒童通報罹患尤文氏肉瘤。這是一種罕見的骨骼及軟組織癌症，全美每年新增病例約200例。 居民指出社區內長期且頻繁噴灑除草劑、殺蟲劑，卻缺乏明確告示與事前通知，讓人無法得知使用何種藥劑，因此擔心環境暴露可能與罹癌風險相關。 加州公共衛生局與橙縣衛生局仍在調查中，尚未認定拉德拉牧場是否構成癌症群聚，也未證實病例與環境或化學藥劑之間存在因果關係。
精華 FAQ
根據橙縣縣政委員辦公室資料，拉德拉牧場目前共有6名兒童通報罹患尤文氏肉瘤。這是一種罕見的骨骼及軟組織癌症，全美每年新增病例約200例。
居民指出社區內長期且頻繁噴灑除草劑、殺蟲劑，卻缺乏明確告示與事前通知，讓人無法得知使用何種藥劑，因此擔心環境暴露可能與罹癌風險相關。
加州公共衛生局與橙縣衛生局仍在調查中，尚未認定拉德拉牧場是否構成癌症群聚，也未證實病例與環境或化學藥劑之間存在因果關係。
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