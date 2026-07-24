我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

長庚科大訪凱瑟醫療集團、美容學校收穫豐

記者楊青/洛杉磯報導
長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）
長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）

台灣長庚科技大學暑期國際研習班近日走訪凱瑟醫療集團、羅斯密美容美髮按摩學院，與醫療和醫療管理專家們及南加多所台灣人商會零距離交流。

長庚科技大學護理系、化妝品應用系師生一行30人，暑期來美夏令營為時一個月，聚焦美國中醫護理、美容健康、健康促進及校園教育等。

美國海外青年救國團洛杉磯團友會會長邱啟宜指出，台灣教育部多年推動「學海築夢計劃」，南加各地的台灣人商會和僑團鼎力參與支持，協助台灣年輕一代開拓國際視野。駐洛杉磯台北經文處長馬博元丶教育組組長李政翰等為夏令營開營致辭，祝交流活動圓滿。

師生一行馬不停蹄訪問鮑爾溫凱瑟醫院和羅斯密美容美髮按摩學院。台灣師生們的到訪，受到凱瑟醫療集團的歡迎，副院長Eugene Cho丶醫師鄭卓漢等陪同並介紹醫院，師生們走訪醫院各大樓層，各部門主管為學生介紹最新心血管和心臟手術、醫學研究丶科技發展丶新型設備技術等資訊。

長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）
長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）

同學們表示，印象最深的是醫院的遠程科技和醫院的綜合效率。看診、檢驗、取藥、手術都在一間綜合醫院完成，效率驚人。醫院同步配合AI即時口譯翻譯和手語支援，在全美八大城市1600萭成員組成醫師與病患網絡溝通協調，醫療效率大大提高。

師生團還參觀羅斯密美容美髮按摩學院，了解加州政府對美容丶美髮丶經絡按摩的學習就業工作執照，都須要600小時至1000小時的實習課程，並通過考試，執業執照每2年須更新。

台灣師生們此次南加行得到美國海外青年救國團洛杉磯團友會、棕櫚泉台灣商會、海外台灣...
台灣師生們此次南加行得到美國海外青年救國團洛杉磯團友會、棕櫚泉台灣商會、海外台灣鄉親關懷聯合會等社團的支持。（邱啟宜提供）

台灣師生們此次南加行得到美國海外青年救國團洛杉磯團友會、棕櫚泉台灣商會、海外台灣鄉親關懷聯合會等社團的支持。海外青年救國團洛杉磯分會熱情接待和陪同師生參訪活動，棕櫚泉商會向同學們致贈獎學金，海關會則向學生們贈送生活用品袋。

精華 FAQ

  • 該校護理系與化妝品應用系30名師生赴美1個月，重點走訪醫療機構與美容學校，並與醫療管理專家及台灣僑界進行交流，主題涵蓋中醫護理、美容健康與校園教育。

  • 學生最印象深刻的是醫院的遠距科技與高效率整合流程，從看診、檢驗到手術可在同一院內完成，另有AI即時口譯、手語支援及跨城市醫病網絡協調。

  • 學院說明加州美容、美髮與經絡按摩執照規定，學習與就業通常需完成600至1000小時實習並通過考試，且執業執照每2年必須更新。

南加 洛杉磯

上一則

頭一遭由政府推動 洛杉磯推免費「公園麻將」附教學

下一則

巴沙迪那Parsons舊樓將拆 改建大型住宅社區

延伸閱讀

南加台灣旅館公會 年會暨實習生結業

南加台灣旅館公會 年會暨實習生結業
安吉ECM服務 陪長者就醫加強照護

安吉ECM服務 陪長者就醫加強照護
北一女綠衣使節訪團 拜會駐洛經文處

北一女綠衣使節訪團 拜會駐洛經文處
艾之星集團亮相紐約生物駭客大會展示抗衰老科技成果 促進全球健康長壽產業合作

艾之星集團亮相紐約生物駭客大會展示抗衰老科技成果 促進全球健康長壽產業合作
畢業生年收入低於3.6萬元 大學須負責

畢業生年收入低於3.6萬元 大學須負責
北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

北美棕櫚泉台灣商會 促台美雙向投資

熱門新聞

各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴