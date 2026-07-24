長庚科大訪凱瑟醫療集團、美容學校收穫豐

長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）

台灣長庚科技大學暑期國際研習班近日走訪凱瑟醫療集團、羅斯密美容美髮按摩學院，與醫療和醫療管理專家們及南加 多所台灣人商會零距離交流。

長庚科技大學護理系、化妝品應用系師生一行30人，暑期來美夏令營為時一個月，聚焦美國中醫護理、美容健康、健康促進及校園教育等。

美國海外青年救國團洛杉磯 團友會會長邱啟宜指出，台灣教育部多年推動「學海築夢計劃」，南加各地的台灣人商會和僑團鼎力參與支持，協助台灣年輕一代開拓國際視野。駐洛杉磯台北經文處長馬博元丶教育組組長李政翰等為夏令營開營致辭，祝交流活動圓滿。

師生一行馬不停蹄訪問鮑爾溫凱瑟醫院和羅斯密美容美髮按摩學院。台灣師生們的到訪，受到凱瑟醫療集團的歡迎，副院長Eugene Cho丶醫師鄭卓漢等陪同並介紹醫院，師生們走訪醫院各大樓層，各部門主管為學生介紹最新心血管和心臟手術、醫學研究丶科技發展丶新型設備技術等資訊。 長庚科技大學暑期國際研習班的師生們走訪鮑爾溫公園凱瑟醫院。（邱啟宜提供）

同學們表示，印象最深的是醫院的遠程科技和醫院的綜合效率。看診、檢驗、取藥、手術都在一間綜合醫院完成，效率驚人。醫院同步配合AI即時口譯翻譯和手語支援，在全美八大城市1600萭成員組成醫師與病患網絡溝通協調，醫療效率大大提高。

師生團還參觀羅斯密美容美髮按摩學院，了解加州政府對美容丶美髮丶經絡按摩的學習就業工作執照，都須要600小時至1000小時的實習課程，並通過考試，執業執照每2年須更新。 台灣師生們此次南加行得到美國海外青年救國團洛杉磯團友會、棕櫚泉台灣商會、海外台灣鄉親關懷聯合會等社團的支持。（邱啟宜提供）

台灣師生們此次南加行得到美國海外青年救國團洛杉磯團友會、棕櫚泉台灣商會、海外台灣鄉親關懷聯合會等社團的支持。海外青年救國團洛杉磯分會熱情接待和陪同師生參訪活動，棕櫚泉商會向同學們致贈獎學金，海關會則向學生們贈送生活用品袋。