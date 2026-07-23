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河濱縣非建制區小鎮野火 部分居民撤離

記者啟鉻／綜合報導
內陸河濱縣非建制地區Mead Valley一場迅速蔓延的灌木野火，21日下午持續...
內陸河濱縣非建制地區Mead Valley一場迅速蔓延的灌木野火，21日下午持續延燒，截至發稿，目前火場面積已擴大至140英畝。（ALERTCalifornia提供）

據The Press-Enterprise報導，內陸河濱縣非建制區Mead Valley一場迅速蔓延的灌木野火，21日持續延燒，截至發稿，火場面積已擴大至140英畝，火勢控制約5%。部分居民接獲自願撤離建議。

這場名為Rider Fire的野火，於21日下午約1時30分發生，起火地點位於Seaton Avenue與Rider Street附近。加州消防廳（Cal Fire）與河濱縣消防局表示，消防人員接獲通報後迅速趕赴現場展開滅火作業。

加州消防廳發言人Jasmine Wood表示，消防單位已建議火場周邊部分居民自願撤離。根據野火追蹤非營利應用程式Watch Duty公布的資訊，建議撤離範圍包括Patterson Avenue和Placentia Avenue，以及Orange Avenue一帶，以防火勢擴大危及居民安全。

河濱縣消防局表示，火勢目前正朝東南方空曠地帶延燒，尚未直接威脅人口較密集社區，相關單位正評估重新開放先前因救災而封閉的道路。

消防員目前正全力防護兩處相距約半英里的住宅區。由於當地住宅多坐落於大面積土地上，周圍樹木茂密，部分住戶還設有附屬建築及停放車輛，使防火作業更具挑戰。截至目前，火災未造成任何人員傷亡，起火原因仍待調查。

Mead Valley位於河濱縣派里斯市（Perris）以西，是由河濱縣政府直接管轄的地區。

精華 FAQ

  • 這場名為Rider Fire的野火於21日下午在Seaton Avenue與Rider Street附近起火，短時間內迅速擴大，火場面積已達140英畝，目前控制率約5%。

  • 加州消防廳已建議火場周邊部分居民自願撤離，Watch Duty指出範圍包括Patterson Avenue、Placentia Avenue及Orange Avenue一帶，以防火勢擴大。

  • 河濱縣消防局表示火勢正朝東南方空曠地帶延燒，尚未直接威脅人口較密集社區，消防員正保護兩處住宅區，且目前未傳出人員傷亡。

加州

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