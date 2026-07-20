華人餐飲 加入雲思妙想音樂藝術節
華人餐飲業者加入今年的雲思妙想音樂節。88rising攜手美國西岸演唱會主辦單位Goldenvoice共同舉辦的2026 Head in the Clouds（雲思妙想）音樂藝術節，將於8月8日在巴沙迪那玫瑰碗舉行，今年不僅有來自日韓美多地的藝人，還集結洛杉磯地區多家受歡迎的亞洲美食，如華人熟悉的那家小館和鮮芋仙等。
Head in the Clouds自創辦以來，以推廣亞洲及亞裔文化為核心，每年吸引來自世界各地的樂迷參與。今年活動延續一日限定形式，除重量級音樂演出外，也將園區打造成亞洲美食聚落，邀請眾多以亞洲料理為特色的中小型及家庭經營餐飲品牌進駐，展現亞洲飲食文化的多元樣貌。美食名單涵蓋中、日、韓、越南及東南亞等多國料理，包括以手工現拉麵聞名的Bang Bang Noodles、韓式炸雞品牌Chimmelier、融合韓式烤肉與墨西哥風味的知名餐車Kogi、人氣海鮮品牌The Boiling Crab等。
除美食，今年音樂演出陣容同樣星光熠熠。主辦單位表示，獲葛萊美「最佳新人」提名的人氣女團KATSEYE擔任壓軸演出，日本人氣Hip-Hop／R&B女團XG、韓國饒舌歌手Dabin.kr首次以全新藝名於美國演出、美國華裔R&B創作歌手UMI、由朴載範（Jay Park）打造的K-Pop男團LNGSHOT及韓國新生代女團KiiiKiii等都將登台演出。
詳情請至官網https://la.hitcfestival.com
活動將於8月8日在巴沙迪那玫瑰碗舉行，延續一日限定形式，結合大型音樂演出與亞洲美食體驗，吸引全球樂迷與民眾參與。 Head in the Clouds自創辦以來即以推廣亞洲及亞裔文化為核心，今年更把園區打造成亞洲美食聚落，邀請中小型與家庭經營品牌進駐，展現多元飲食面貌。 演出陣容包括KATSEYE、XG、Dabin.kr、UMI、LNGSHOT與KiiiKiii；餐飲則有Bang Bang Noodles、Chimmelier、Kogi、The Boiling Crab，以及鮮芋仙等品牌。
精華 FAQ
活動將於8月8日在巴沙迪那玫瑰碗舉行，延續一日限定形式，結合大型音樂演出與亞洲美食體驗，吸引全球樂迷與民眾參與。
Head in the Clouds自創辦以來即以推廣亞洲及亞裔文化為核心，今年更把園區打造成亞洲美食聚落，邀請中小型與家庭經營品牌進駐，展現多元飲食面貌。
演出陣容包括KATSEYE、XG、Dabin.kr、UMI、LNGSHOT與KiiiKiii；餐飲則有Bang Bang Noodles、Chimmelier、Kogi、The Boiling Crab，以及鮮芋仙等品牌。
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