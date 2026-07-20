華人餐飲 加入雲思妙想音樂藝術節

雲思妙想音樂節集結洛杉磯地區多家深受歡迎的亞洲美食，如華人熟悉的那家小館和鮮芋仙，打造音樂、美食與文化的沉浸式亞洲嘉年華。（主辦方提供）

華人 餐飲業者加入今年的雲思妙想音樂節。88rising攜手美國西岸演唱會主辦單位Goldenvoice共同舉辦的2026 Head in the Clouds（雲思妙想）音樂藝術節，將於8月8日在巴沙迪那玫瑰碗舉行，今年不僅有來自日韓美多地的藝人，還集結洛杉磯 地區多家受歡迎的亞洲美食，如華人熟悉的那家小館和鮮芋仙等。

Head in the Clouds自創辦以來，以推廣亞洲及亞裔 文化為核心，每年吸引來自世界各地的樂迷參與。今年活動延續一日限定形式，除重量級音樂演出外，也將園區打造成亞洲美食聚落，邀請眾多以亞洲料理為特色的中小型及家庭經營餐飲品牌進駐，展現亞洲飲食文化的多元樣貌。美食名單涵蓋中、日、韓、越南及東南亞等多國料理，包括以手工現拉麵聞名的Bang Bang Noodles、韓式炸雞品牌Chimmelier、融合韓式烤肉與墨西哥風味的知名餐車Kogi、人氣海鮮品牌The Boiling Crab等。

除美食，今年音樂演出陣容同樣星光熠熠。主辦單位表示，獲葛萊美「最佳新人」提名的人氣女團KATSEYE擔任壓軸演出，日本人氣Hip-Hop／R&B女團XG、韓國饒舌歌手Dabin.kr首次以全新藝名於美國演出、美國華裔R&B創作歌手UMI、由朴載範（Jay Park）打造的K-Pop男團LNGSHOT及韓國新生代女團KiiiKiii等都將登台演出。

詳情請至官網https://la.hitcfestival.com

雲思妙想音樂節今年音樂演出陣容星光熠熠。（主辦方提供）