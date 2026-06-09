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藝術家走訪華埠 移民生活成創作養分

記者劉子為╱洛杉磯報導
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青年藝術家朱思凝在洛杉磯市舉辦新展「地下——當你輕輕把我忘記」。（受訪者提供）
青年藝術家朱思凝在洛杉磯市舉辦新展「地下——當你輕輕把我忘記」。（受訪者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：朱思凝走訪洛杉磯、紐約與舊金山華埠，觀察移民日常作為創作靈感。
  • 重點二：她在洛杉磯華埠與服裝店主對談，感受到搬遷與重啟人生的焦慮。
  • 重點三：她認為打球、散步與修補衣物等日常互動，能讓人理解社區價值。

對不少剛到美國的年輕華人來說，城市中的華埠是既熟悉、又陌生的地方。那裡有中文招牌、中式餐館與雜貨店，也保留一些如今已愈來愈少見的生活方式。有人在廣場打乒乓球，有人經營修鞋、改衣服等老行業，也有人在小店一待就是幾十年。

最近，青年藝術家朱思凝在洛杉磯市Cevera Yoon畫廊舉辦展覽「地下——當你輕輕把我忘記」（Underground — When You Gently Forget Me）。她表示，展覽的一部分靈感，來自這幾年反覆走訪洛杉磯、紐約與舊金山華埠時，對社區與居民生活的觀察。

她說，剛到美國時，總想找一些接近中文世界的熟悉感，因此常一個人去華埠閒逛。一開始吸引她的是食物與街景，但後來真正讓她記住的，更多是與當地居民的聊天。

她曾在洛杉磯華埠的朝代廣場（Dynasty Plaza）認識一位經營服裝店數十年的華人店主。對方已在華埠生活超過30年。聊天時，這位店主曾開心和她分享，孩子剛從醫學院畢業。但另一方面，他也提起自己的擔憂。

由於朝代廣場面臨重建，他知道遲早要搬離經營多年的店面。店裡堆滿幾十年累積下來的衣服與庫存，他不知道搬走後該怎麼辦，甚至坦言，如果離開這裡，他可能不會再繼續做這一行。

朱思凝說，那次聊天讓她意識到，很多人即使已經在一個地方生活數十年，仍可能再次面臨重新開始。

除了店家，她也透過一些日常互動，慢慢接觸到更多華埠居民。有一次，她站在廣場旁看幾位叔叔阿姨打乒乓球，有位長者主動問她：「要不要試試？」原本只是旁觀的她，最後也加入其中。

「我後來發現，了解一個社區，不一定要透過正式採訪。」她說，有時候一起散步、聊天、打球，就能拉近彼此的距離。

在她眼中，華埠仍保留許多如今已愈來愈少見的老行業。她回憶，曾拿著一件皮衣與一條褲子去修改。原本只是普通的修補，但那位阿姨卻非常認真裁剪、縫補與調整。

這也讓她開始思考，為什麼有些看似快被淘汰的東西，仍值得被留下來。朱思凝認為，有時候「修補」本身就是一種讓事物繼續存在的方式。這樣的觀察，也影響了她後來的創作。

朱思凝（左）與編舞家 Yun Lee 在展覽現場進行演出，透過肢體動作與空間互動...
朱思凝（左）與編舞家 Yun Lee 在展覽現場進行演出，透過肢體動作與空間互動，呈現人在變動環境中的不安、記憶與尋找歸屬感的狀態。（受訪者提供）

在走訪華埠期間，朱思凝格外留意社區中的廢棄物件與老舊材料，並從中汲取創作靈感。（...
在走訪華埠期間，朱思凝格外留意社區中的廢棄物件與老舊材料，並從中汲取創作靈感。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 她在洛杉磯、紐約與舊金山華埠反覆走訪，觀察中文招牌、老行業與居民互動，也從店家搬遷、生活延續等情境中累積創作靈感。

  • 她認識一位經營服裝店數十年的華人店主，對方雖為孩子畢業感到欣慰，卻也因商場重建與搬離在即而焦慮，讓她體會重來的不安。

  • 她認為不必只靠正式採訪，和居民一起散步、聊天、打球就能建立連結；而修補衣物這類老手藝，也讓她思考保存與延續的意義。

華埠 洛杉磯 華人

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