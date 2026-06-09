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父槍殺雙胞胎兒後自盡 母驚慌逃生

洛杉磯訊
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洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）一處公寓發生槍案，父親槍殺一對10歲雙...
洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）一處公寓發生槍案，父親槍殺一對10歲雙胞胎男孩後自盡。（谷歌地圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛杉磯卡諾加公園發生父親槍殺雙胞胎兒子後自盡悲劇。
  • 重點二：警方初步朝兇殺後自殺方向偵辦，現場仍封鎖調查。
  • 重點三：案發時母親在屋內逃過一劫，三名死者均當場死亡。

洛杉磯卡諾加公園（Canoga Park）社區7日晚發生一樁人倫慘劇。一名父親槍殺兩個10歲雙胞胎兒子後，舉槍自盡。

KTLA5電視台報導，目前警方正朝著「兇殺後自殺（murder-suicide）」的方向調查。KTLA記者8日上午在位於 Owensmouth Avenue 8000號街區、靠近 Strathern Street的公寓大樓外進行採訪。現場仍被警方封鎖，犯罪現場警戒線尚未撤除。

警方表示，7日晚間約7時15分接獲槍擊報案後趕抵現場，在公寓內發現三人已經死亡。

案發後，死者家屬、朋友以及社區居民整夜聚集在公寓外關注事態發展。現場畫面顯示，一名女子在從救護車旁離開後情緒崩潰、掩面痛哭，隨後癱坐在地，場面令人心碎。

目前已知兩名雙胞胎男孩的身分為Greysen Chavez和Joseph Chavez。孩子的父親約40多歲，身分未公布。

福斯（FOX）電視台報導，調查人員表示，案件發生在住戶的一間臥室內。當時在其他房間的母親聽到兩聲槍響，她跑到臥室查看，而孩子的父親正拿著槍對著她，打了一槍，沒打中。接著，孩子的父親舉槍自盡。孩子的母親沒有受傷。

三名受害者均當場死亡。警方正試圖釐清案件經過，以及導致這起悲劇發生的原因。

更讓人感到疑惑的是，這起事件發生在家庭聚會中。洛杉磯警局一位發言人8日向KTLA證實該說法。

附近居民對這起悲劇深感震驚。居民CC Pelkey表示：「我為這個家庭感到非常心碎，因為這實在太悲慘了。這種事情不應該發生在任何人身上......這些孩子甚至還沒有機會好好過自己的人生。如果父親真的有什麼問題，我不知道他為什麼不能尋求幫助。為什麼要奪走孩子們的生命，然後再結束自己的生命？我現在真的不知道該說什麼。」

精華 FAQ

  • 事件發生在洛杉磯卡諾加公園社區一棟公寓大樓內，地點位於 Owensmouth Avenue 8000號街區、靠近 Strathern Street。案發後警方封鎖現場，持續蒐證與調查。

  • 警方目前朝「兇殺後自殺」方向偵辦，研判父親先槍殺兩名10歲雙胞胎兒子，之後再舉槍自盡。調查人員仍在釐清案發經過與可能動機。

  • 根據調查，母親當時在其他房間，聽到兩聲槍響後趕往臥室，見到丈夫持槍朝她開槍但未擊中，隨後丈夫自盡。她沒有受傷，但三名死者都當場死亡。

槍擊 洛杉磯

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