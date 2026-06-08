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韓系美妝龍頭洛城首店掀熱潮 商品與會員制度爭議浮現

記者張庭瑜╱巴沙迪那報導
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Olive Young店內陳列大量韓系彩妝及保養品牌，開幕一周後人潮仍持續湧入。...
Olive Young店內陳列大量韓系彩妝及保養品牌，開幕一周後人潮仍持續湧入。（記者張庭瑜╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Olive Young洛杉磯首店開幕首周爆紅，吸引民眾徹夜排隊搶購。
  • 重點二：店內韓系商品多但受FDA限制，部分韓國熱銷品未能同步上架。
  • 重點三：會員轉移至美國網站後，點數與歷史紀錄未同步引發爭議。

南韓最大美妝零售連鎖品牌Olive Young 5月29日在洛杉磯開設美國首家實體門市，開幕首周便吸引大批民眾朝聖，甚至有人徹夜排隊，人龍一度繞行數圈。不過，在熱潮背後，也有不少忠實顧客對商品品項及會員制度表達不滿，認為受美國法規限制，多款熱門韓系商品未能上架；加上全球網站會員轉移至美國網站後，出現點數消失等問題，引發諸多討論。

Olive Young美國首家門市選址巴沙迪那，開幕當天湧入大批消費者，不少人為搶購限量商品及開幕贈品，前一晚便排隊等候。社群媒體流傳影片顯示，店外排隊人龍綿延數個街區，成為近期南加州韓流消費市場熱門話題。

開幕滿一周後，門市人氣依舊不減。平日下午及周末仍可見排隊人潮，不過與開幕首日相比，隊伍已明顯縮短，不再出現人龍繞行數圈的情況。部分顧客表示，雖然仍需排隊入場，但整體購物環境已較開幕初期舒適許多。

走進店內，可見空間明亮寬敞，商品種類相當豐富，涵蓋面膜、保養品、美妝產品、保健食品及部分生活用品。貨架上陳列大量韓系品牌商品，吸引不少消費者駐足選購。其中面膜及濕敷產品專區最受歡迎，多款在社媒爆紅的熱門商品於開幕首周即被搶購一空，部分貨架甚至出現缺貨情況。

彩妝區同樣聚集不少人潮，提供粉底、唇彩、眼影等商品試用。現場備有多種色號供消費者挑選，部分底妝產品需先進行膚色測試。店員不時主動協助顧客比對色號、介紹產品特色，並推薦適合不同膚質的商品，親切的服務態度獲得不少消費者好評。

然而，隨著消費者實際進店選購，部分期待能買到與韓國同步商品的顧客表達失望。有顧客發現，店內雖然集結多個韓系彩妝及保養品牌，但部分在韓國熱銷的產品，並未出現在貨架上。有消費者指出，店內商品結構與韓國門市存在不小差異，美國本土品牌及針對美國市場開發的產品占比高於預期。

時尚媒體The Zoe Report報導，由於美國食品暨藥物管理局（FDA）對化妝品及保養品的成分、標示及進口規範要求較嚴格，部分韓國熱銷產品無法直接引進美國銷售，因此Olive Young必須調整商品組合，以符合當地法規要求。

除商品選擇引發討論外，會員制度的變動，也成為網路另一波討論焦點。近期不少北美消費者在社群平台發文表示，原本使用Olive Young全球網站的會員帳號，在系統轉移至美國版網站後，出現會員點數無法同步、歷史消費紀錄遺失，甚至會員等級改變等情況。

對此，Olive Young官方針對轉移帳戶的條款有明確說明。由於美國版與全球版屬不同的營運實體，部分用戶轉移帳戶時，確實出現系統無法完全兼容全球版（Global）歷史數據、點數等級無法同步的情況。

南韓美妝零售品牌Olive Young美國首家實體門市落腳，開幕一周後仍可見排隊...
南韓美妝零售品牌Olive Young美國首家實體門市落腳，開幕一周後仍可見排隊人潮。（記者張庭瑜╱攝影）

Olive Young店內設有肌膚檢測區，消費者可透過儀器分析膚質，作為選購保養...
Olive Young店內設有肌膚檢測區，消費者可透過儀器分析膚質，作為選購保養品參考。（記者張庭瑜╱攝影）

Olive Young店內設有多個韓系保養品牌專區，不少熱門商品標示缺貨，反映開...
Olive Young店內設有多個韓系保養品牌專區，不少熱門商品標示缺貨，反映開幕以來買氣熱絡。（記者張庭瑜╱攝影）

消費者在保養品專區試用產品，Olive Young的店員也會協助介紹商品及推薦適...
消費者在保養品專區試用產品，Olive Young的店員也會協助介紹商品及推薦適合膚質的選擇。（記者張庭瑜╱攝影）

Olive Young店內空間寬敞明亮，集結保養、美妝、面膜及生活用品等商品，吸...
Olive Young店內空間寬敞明亮，集結保養、美妝、面膜及生活用品等商品，吸引不少消費者進店選購。（記者張庭瑜╱攝影）

除了美妝保養品外，Olive Young也設有韓國零食與保健食品專區，販售多款韓...
除了美妝保養品外，Olive Young也設有韓國零食與保健食品專區，販售多款韓國人氣商品。（記者張庭瑜╱攝影）

Olive Young開幕首周，店內入口處不時湧現人潮，消費者紛紛進店體驗韓系美...
Olive Young開幕首周，店內入口處不時湧現人潮，消費者紛紛進店體驗韓系美妝產品。（記者張庭瑜╱攝影）

除了韓系品牌外，Olive Young店內也販售不少符合美國法規的本土保養品牌，...
除了韓系品牌外，Olive Young店內也販售不少符合美國法規的本土保養品牌，商品結構與韓國門市有所不同。（記者張庭瑜╱攝影）

肌膚檢測服務吸引不少顧客排隊體驗，成為Olive Young店內熱門區域之一。（...
肌膚檢測服務吸引不少顧客排隊體驗，成為Olive Young店內熱門區域之一。（記者張庭瑜╱攝影）

精華 FAQ

  • 首店開幕主打限量商品與贈品，加上韓流美妝話題帶動，開幕首周便出現徹夜排隊與長龍景象，成為南加州熱門消費事件。

  • 不少顧客認為美國門市與韓國門市差異大，許多在韓國熱銷的韓系美妝與保養品沒有上架，取而代之的是更多美國本土品牌。

  • 部分北美會員在從全球網站轉到美國版後，出現點數無法同步、歷史消費紀錄遺失，以及會員等級變動等狀況，官方稱與不同營運實體有關。

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