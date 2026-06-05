我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

假商店掩護 聖地牙哥發現2000英尺跨境運毒隧道

聖地牙哥訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於Buy 4 Less零售店的暗道入口。（ICE新聞稿）
位於Buy 4 Less零售店的暗道入口。（ICE新聞稿）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聖地牙哥南部一間商店遭監控數月，查出跨境地下隧道。
  • 重點二：當局逮捕四人，指其以隧道走私並分銷逾一噸可卡因。
  • 重點三：隧道長約1933英尺、深55英尺，具鐵軌通風與供電。

KTLA電視台3日報導，美國國土安全部聖地牙哥南部一假冒商店為期數月監控後，發現一條近2000英尺的跨境地下隧道，連接聖地牙哥與墨西哥蒂華納（Tijuana）。司法部（DOJ）表示，該案已有四人被捕，他們涉嫌跨境販毒並分銷超過一噸可卡因。

國土安全調查局發現可疑活動後，2025年12月起至2026年5月對聖地牙哥縣的奧泰梅薩（Otay Mesa）入境口岸附近一家Buy 4 Less零售店進行持續監視。

2025年12月，調查員注意到約七至八名新「員工」 頻繁出現在該店及周邊。同時，該店幾乎沒有正常進出顧客，整體營業也與一般零售商不符。「員工」將大量行李箱從店內搬出，裝入車輛，甚至徒步將行李箱帶往墨西哥邊境。執法人員指出，這些行李箱看起來是空的。

根據起訴書，負責監視的探員在2026年5月29日發現，一男子將重物裝入廂型車。該車從Buy 4 Less出發後，停在Coolidge Avenue 900號街區。隨後，執法人員目睹一名騎自行車的男子靠近該車輛，他先環顧四周確認情況，然後從汽車油箱蓋位置取出隱藏的鑰匙並啟動車輛。該男子將廂型車倒車靠近另一輛車，有人開始將三台大型冷凍櫃從第一輛廂型車中搬出，並放入旁邊的平板貨車。接著，此前騎自行車的男子將車鑰匙放回廂型車底部，並騎自行車離開。再過一會，另一男子取走鑰匙，駕駛該廂型車離開。

探員立刻攔檢該離開的廂型車，警犬示警車上可能存在管制藥物。就在警方攔查廂型車同時，監視Buy 4 Less的探員又發現，另有一輛卡車裝載沉重箱子並駛離。警方同樣對該車進行攔截。

執法人員在平板貨車中查獲173個包裹，另一輛在Buy 4 Less附近被攔檢貨車內發現423個包裹，而在Coolidge Avenue被攔截的廂型車內，也有255個包裹。此次行動共查獲超過一噸可卡因，估計市值約4500萬美元。執法人員持搜查令對涉案Buy 4 Less店進行搜查，發現了地下隧道位置。

司法部報告指出，該隧道深達約55英尺，調查顯示，長度約1933英尺，部分區段高度約4.5英尺，人員需彎腰通行。隧道內部結構經過加固，並配備鐵軌、通風系統及供電設備，顯示其具備高度工程化設計與長期使用的能力。該案共有四人被起訴，罪名是共謀使用跨境隧道、進口管制物質以及分銷管制藥物等。

多年來，跨境地下通道一直是跨國犯罪組織常用的走私方式之一，利用通道在墨西哥與美國之間秘密運送毒品、現金及其他違禁品，不經過正式關口即可往返兩國，避開嚴密監控的入境口岸與邊境安全檢查。

美國國土安全部對聖地牙哥南部一家假冒商店為期數月監控後，最終發現一條長達近200...
美國國土安全部對聖地牙哥南部一家假冒商店為期數月監控後，最終發現一條長達近2000英尺的跨境地下隧道，連接聖地牙哥與墨西哥蒂華納。司法部（DOJ）南加州辦公室最近表示，該案已有四人被逮捕，涉嫌從奧泰梅薩（Otay Mesa）一家店面分銷超過一噸可卡因。（圖片DOJ）

精華 FAQ

  • 執法人員先監控聖地牙哥南部奧泰梅薩附近一家Buy 4 Less商店，後依法搜索時在店內發現隧道入口，確認其通往墨西哥蒂華納。

  • 警方在多輛車內查獲173、423與255包裹，合計超過一噸可卡因，估計市值約4500萬美元；司法部指出共有四人被起訴。

  • 司法部表示，隧道深約55英尺、長約1933英尺，部分高度僅4.5英尺，內部設有加固結構、鐵軌、通風系統與供電設備，顯示可長期使用。

聖地牙哥 國土安全部 墨西哥

上一則

台灣3大醫學中心名醫 12日洛城開講預防醫學新知

下一則

健保理賠遭拒？HR介入申訴有助爭取權益

延伸閱讀

邊境牆又破功 墨西哥最新地道槍、毒、錢直通加州

邊境牆又破功 墨西哥最新地道槍、毒、錢直通加州
南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

南加博士迷姦案 牽跨國網絡 專找華女 超2萬性侵影片

跨國「改價退貨」詐騙案 2中國人被逮 Target四年損失數460萬元

跨國「改價退貨」詐騙案 2中國人被逮 Target四年損失數460萬元
聖蓋博夜市捲土重來 違規餐車打游擊 警察來鍋子都不要了

聖蓋博夜市捲土重來 違規餐車打游擊 警察來鍋子都不要了
家暴搜查驚見「炸彈級煙火庫」 洛杉磯居民緊急撤離

家暴搜查驚見「炸彈級煙火庫」 洛杉磯居民緊急撤離
司機神情緊張 42名偷渡客藏大卡車被查獲 車內溫度92.5℉環境惡劣

司機神情緊張 42名偷渡客藏大卡車被查獲 車內溫度92.5℉環境惡劣

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念