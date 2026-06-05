假商店掩護 聖地牙哥發現2000英尺跨境運毒隧道
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KTLA電視台3日報導，美國國土安全部對聖地牙哥南部一假冒商店為期數月監控後，發現一條近2000英尺的跨境地下隧道，連接聖地牙哥與墨西哥蒂華納（Tijuana）。司法部（DOJ）表示，該案已有四人被捕，他們涉嫌跨境販毒並分銷超過一噸可卡因。
國土安全調查局發現可疑活動後，2025年12月起至2026年5月對聖地牙哥縣的奧泰梅薩（Otay Mesa）入境口岸附近一家Buy 4 Less零售店進行持續監視。
2025年12月，調查員注意到約七至八名新「員工」 頻繁出現在該店及周邊。同時，該店幾乎沒有正常進出顧客，整體營業也與一般零售商不符。「員工」將大量行李箱從店內搬出，裝入車輛，甚至徒步將行李箱帶往墨西哥邊境。執法人員指出，這些行李箱看起來是空的。
根據起訴書，負責監視的探員在2026年5月29日發現，一男子將重物裝入廂型車。該車從Buy 4 Less出發後，停在Coolidge Avenue 900號街區。隨後，執法人員目睹一名騎自行車的男子靠近該車輛，他先環顧四周確認情況，然後從汽車油箱蓋位置取出隱藏的鑰匙並啟動車輛。該男子將廂型車倒車靠近另一輛車，有人開始將三台大型冷凍櫃從第一輛廂型車中搬出，並放入旁邊的平板貨車。接著，此前騎自行車的男子將車鑰匙放回廂型車底部，並騎自行車離開。再過一會，另一男子取走鑰匙，駕駛該廂型車離開。
探員立刻攔檢該離開的廂型車，警犬示警車上可能存在管制藥物。就在警方攔查廂型車同時，監視Buy 4 Less的探員又發現，另有一輛卡車裝載沉重箱子並駛離。警方同樣對該車進行攔截。
執法人員在平板貨車中查獲173個包裹，另一輛在Buy 4 Less附近被攔檢貨車內發現423個包裹，而在Coolidge Avenue被攔截的廂型車內，也有255個包裹。此次行動共查獲超過一噸可卡因，估計市值約4500萬美元。執法人員持搜查令對涉案Buy 4 Less店進行搜查，發現了地下隧道位置。
司法部報告指出，該隧道深達約55英尺，調查顯示，長度約1933英尺，部分區段高度約4.5英尺，人員需彎腰通行。隧道內部結構經過加固，並配備鐵軌、通風系統及供電設備，顯示其具備高度工程化設計與長期使用的能力。該案共有四人被起訴，罪名是共謀使用跨境隧道、進口管制物質以及分銷管制藥物等。
多年來，跨境地下通道一直是跨國犯罪組織常用的走私方式之一，利用通道在墨西哥與美國之間秘密運送毒品、現金及其他違禁品，不經過正式關口即可往返兩國，避開嚴密監控的入境口岸與邊境安全檢查。
執法人員先監控聖地牙哥南部奧泰梅薩附近一家Buy 4 Less商店，後依法搜索時在店內發現隧道入口，確認其通往墨西哥蒂華納。 警方在多輛車內查獲173、423與255包裹，合計超過一噸可卡因，估計市值約4500萬美元；司法部指出共有四人被起訴。 司法部表示，隧道深約55英尺、長約1933英尺，部分高度僅4.5英尺，內部設有加固結構、鐵軌、通風系統與供電設備，顯示可長期使用。
精華 FAQ
執法人員先監控聖地牙哥南部奧泰梅薩附近一家Buy 4 Less商店，後依法搜索時在店內發現隧道入口，確認其通往墨西哥蒂華納。
警方在多輛車內查獲173、423與255包裹，合計超過一噸可卡因，估計市值約4500萬美元；司法部指出共有四人被起訴。
司法部表示，隧道深約55英尺、長約1933英尺，部分高度僅4.5英尺，內部設有加固結構、鐵軌、通風系統與供電設備，顯示可長期使用。
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