開票進行中 洛縣ER提案支持46.3% S案支持破6成

日前有多位南加州民選官員與社區代表在線上會議中反對Measure ER提案。截至3日公布的最新開票結果顯示，目前選民傾向否決該提案。（記者張庭瑜╱線上會議截圖）

在6月2日初選中，除地方公職外，多項受關注的公投案也交由選民表決，其中包括擬調高洛杉磯 縣銷售稅的Measure ER提案，以及聖瑪利諾 市（San Marino）是否開徵1%交易與使用稅（Transaction and Use Tax，TUT）的Measure S提案等財稅相關議題。

截止3日發稿，根據洛杉磯縣選務處數據，Measure ER目前獲得約46.3%選民支持，低於通過所需的50%門檻，反對選民約53.11%。選民傾向否決該案。

根據本報此前報導，Measure ER全名「洛杉磯縣基本服務恢復法案」，由縣政委員米契爾（Holly Mitchell）與蘇麗絲 （Hilda Solis）提出，內容是在全縣加徵0.5%銷售稅，至10.25%，為期五年。支持者表示，相關收入將可填補醫療保健資金缺口，每年可增加逾10億美元收入。

除洛縣的這項擬增銷售稅的提案外，聖瑪利諾市的Measure S提案也向市民徵收1%的交易與使用稅（Transaction and Use Tax，加入銷售稅中），預計每年籌集165萬1000美元。

據悉，該提案主要是為維持市府服務的資金（該資金不會被加州政府或洛杉磯縣政府挪用或支配），包括修繕道路、人行道、小巷、坑洞及其他市政基礎設施，提升公共安全，提供青少年與長者服務，維護與改善圖書館與公園，以及一般市政運作用途。

截至3日的最新開票結果顯示，Measure S獲得約63.52%選民支持，明顯領先反對方36.48%。