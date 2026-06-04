南加野火後致癌物飄散空中 恐影響330萬人

2025年初重創南加州的寶馬山野火與伊頓野火將洛杉磯地區的天空染成黃色。（美聯社）

一項由洛杉磯 加大（UCLA）與戴維斯加大（UC Davis）日前聯合發表的研究，2025年初重創南加州的寶馬山野火（Palisades Fire）與伊頓野火（Eaton Fire），其後空氣中檢測出具致癌性的有毒金屬六價鉻（Chromium-6）粒子。

研究估計，相關汙染物最遠可飄散約9英里，影響範圍涵蓋比佛利山 、西好萊塢及聖費南多谷部分地區，約有330萬人暴露於濃度高於洛杉磯一般背景值（未受或極少受人影響的自然狀態）數百倍的六價鉻毒性物質環境中。

據ABC 7報導，該研究已刊登於「Nature Communications Earth & Environment」。研究團隊在野火撲滅約兩個月後，於災區周邊空氣中偵測到六價鉻奈米粒子濃度明顯偏高。六價鉻為具毒性且已知致癌的金屬化合物，天然存在土壤與火山相關物質中，亦廣泛應用於工業製程，如金屬電鍍、防鏽塗料與顏料等。研究人員指出，野火焚燒大量住宅、車輛及建材，可能使原本累積於材料中的六價鉻釋放至空氣中。

研究共同作者、UCLA環境健康科學系教授Michael Jerrett表示，長期暴露於六價鉻可能提高罹患肺癌、咽喉癌及鼻腔癌風險；短期接觸則可能引發呼吸道、皮膚與眼睛刺激。他指出，此次偵測到的六價鉻奈米粒子濃度較洛杉磯一般背景值高出數百倍，潛在影響人口達330萬。

另一名共同作者、UCLA教授朱宜芳（Yifang Zhu）指出，六價鉻濃度會隨時間逐漸下降，在火災發生約八個月後回落至背景值。研究指出，這些發現凸顯都市與野地交界地區火災可能帶來的長期健康風險。隨著此類野火日益頻繁，災後殘骸與汙染物的處置方式亟需政府與公共衛生單位重視。

UC Davis土木與環境工程系教授Michael Kleeman表示，若未來野火再次蔓延至都市區，相關單位應重新檢視火災殘骸的處理機制，以降低有害物質擴散對公眾健康的衝擊，這也是本研究重要的公共衛生警示之一。