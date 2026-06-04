南加野火後致癌物飄散空中 恐影響330萬人
一項由洛杉磯加大（UCLA）與戴維斯加大（UC Davis）日前聯合發表的研究，2025年初重創南加州的寶馬山野火（Palisades Fire）與伊頓野火（Eaton Fire），其後空氣中檢測出具致癌性的有毒金屬六價鉻（Chromium-6）粒子。
研究估計，相關汙染物最遠可飄散約9英里，影響範圍涵蓋比佛利山、西好萊塢及聖費南多谷部分地區，約有330萬人暴露於濃度高於洛杉磯一般背景值（未受或極少受人影響的自然狀態）數百倍的六價鉻毒性物質環境中。
據ABC 7報導，該研究已刊登於「Nature Communications Earth & Environment」。研究團隊在野火撲滅約兩個月後，於災區周邊空氣中偵測到六價鉻奈米粒子濃度明顯偏高。六價鉻為具毒性且已知致癌的金屬化合物，天然存在土壤與火山相關物質中，亦廣泛應用於工業製程，如金屬電鍍、防鏽塗料與顏料等。研究人員指出，野火焚燒大量住宅、車輛及建材，可能使原本累積於材料中的六價鉻釋放至空氣中。
研究共同作者、UCLA環境健康科學系教授Michael Jerrett表示，長期暴露於六價鉻可能提高罹患肺癌、咽喉癌及鼻腔癌風險；短期接觸則可能引發呼吸道、皮膚與眼睛刺激。他指出，此次偵測到的六價鉻奈米粒子濃度較洛杉磯一般背景值高出數百倍，潛在影響人口達330萬。
另一名共同作者、UCLA教授朱宜芳（Yifang Zhu）指出，六價鉻濃度會隨時間逐漸下降，在火災發生約八個月後回落至背景值。研究指出，這些發現凸顯都市與野地交界地區火災可能帶來的長期健康風險。隨著此類野火日益頻繁，災後殘骸與汙染物的處置方式亟需政府與公共衛生單位重視。
UC Davis土木與環境工程系教授Michael Kleeman表示，若未來野火再次蔓延至都市區，相關單位應重新檢視火災殘骸的處理機制，以降低有害物質擴散對公眾健康的衝擊，這也是本研究重要的公共衛生警示之一。
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