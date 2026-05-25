紀念國父誕辰 中華會館邀鄭麗文訪洛

聶澤英表示，南加僑界邀請國民黨主席鄭麗文蒞臨洛杉磯，與南加州各界共同追思國父精神。（記者張庭瑜╱攝影）

為紀念國父孫中山160周年誕辰，羅省中華會館聯合南加州 各大僑團日前宣布，將於6月13日至14日舉行系列紀念活動，並邀請中國國民黨主席鄭麗文 訪問洛杉磯 ，與僑界共同追思國父精神，凝聚自由民主力量。

籌委會主席聶澤英表示，系列活動緬懷國父一生致力推動民族復興、民主自由與世界大同的精神，並展望和平與繁榮的未來願景。他指出，在這深具歷史意義的時刻，僑界特別邀請國民黨主席鄭麗文蒞臨洛杉磯，與南加州各界共同追思國父精神，凝聚自由民主力量。

聶澤英表示，115年前，孫中山為推翻滿清專制統治，奔走海內外，倡導三民主義革命。當時羅省中華會館與南加州華僑先賢積極響應，出錢出力、募款宣傳，成為革命運動最堅強的後盾之一。海外華僑因此被譽為「革命之母」，也正因無數僑胞的犧牲奉獻，最終成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國「中華民國」。

籌委會副主席張自豪表示，中華會館的創立宗旨，與國父孫中山倡導的自由民主理念一脈相承。鄭麗文長期倡導和平與繁榮理念，認為「世界唯有和平，才有繁榮」，此次來訪也將把這樣的理念傳遞給南加州僑界。

籌委會副主席謝宗煌強調，洛杉磯是鄭麗文此次美國行的重要一站，並呼籲海外僑胞積極支持國民黨。他表示，海外僑胞一向是國民黨最堅實後盾，強大海外支持力量，將有助鼓舞台灣民眾士氣。

籌委會副主席朱栢田表示，羅省僑界長期在海外華人社會中扮演重要角色，呼籲新僑、舊僑及僑眷踴躍參與此次系列活動，共同凝聚南加州僑界力量。

根據籌委會公布行程，鄭麗文預定6月13日拜訪羅省中華會館，並前往國父銅像前獻花致敬。羅省中華會館及南加州僑學各界將於Westin Bonaventure酒店舉辦歡迎晚宴。