檢方查涉事航太廠 受災戶集體訴訟

園林市發生重大化學事故，居民已對涉事公司提起集體訴訟。圖為發生問題的化學罐正在噴水降溫。（美聯社）

洛杉磯 KTLA 5新聞網報導，美國加州橙縣 園林市一處航太 工廠近日爆發嚴重的化學物質外洩危機，當地政府已宣布進入緊急狀態。針對此一事件，受影響的當地居民已正式對涉事的GKN航太公司（GKN Aerospace）提起集體訴訟。

這起集體訴訟案是由The X-Law Group P.C.與Presidio Law Firm LLP兩家律師事務所代表居住在疏散區內之兩名居民所提出。

訴狀中要求：「必須對面臨疏散令、財產受損、潛在健康風險、無法使用家園、相關衍生費用以及房地產貶值的居民進行追責與賠償。」

這起有毒物質外洩事件發生於5月21日，地點位於12122 Western Ave.的GKN 航太工廠。起因是一個容量達3萬4000加侖的儲槽發生「甲基丙烯酸甲酯」（Methyl Methacrylate, 簡稱 MMA）外洩。該物質屬於易揮發且易燃的液體，通常用於製造壓克力塑料。

事件爆發後，周邊高達五萬名居民被迫緊急撤離。救災人員連日來不斷嘗試為儲槽降溫，但橙縣消防局（OCFA）官員隨後證實，該儲槽極有可能發生破裂或爆炸。

該集體訴訟指控GKN航太公司及其他相關責任方，未能採取有效措施保護周邊社區免受已知危險的侵害。

截至5月23日晚間，消防人員仍駐守在航太工廠，頂著高溫進行24小時不間斷的冷卻與溫度監控。

橙縣消防局分局長科維（Craig Covey）嚴峻表示，由於閥門遭化學藥劑黏死損壞，已無法透過系統排空儲槽。他直言儲槽必定會失效，目前僅剩兩種結果：不是儲槽破裂導致約7000加侖的劇毒化學品外溢，就是陷入熱失控而直接炸開。

對此，消防局官員已緊急發布了儲槽一旦爆炸的潛在衝擊範圍地圖。

橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）已設立匿名檢舉熱線及網路通報表單，全面搜集與此事件相關的資訊。

橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）強調現場極其不穩定，並對冒險阻止災難的救災人員致敬。鑑於此案已威脅人身安全，他呼籲任何掌握該外洩事件或GKN航太廠運作內情的民眾，務必主動向執法部門通報以利徹底調查。

地方檢察官辦公室調查人員目前正著重蒐集以下資訊：

•導致此事件發生的起因與背景

•化學物外洩的具體細節

•該設施工業運作的相關資訊

•涉事儲槽與系統的維護品質及頻率

•任何與GKN航太公司相關的關鍵情資

檢方呼籲，知情民眾可撥打匿名檢舉熱線：714-347-8714，或填寫網路匿名表單，亦可將線索寄至電子信箱：[email protected]。