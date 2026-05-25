檢方查涉事航太廠 受災戶集體訴訟
洛杉磯KTLA 5新聞網報導，美國加州橙縣園林市一處航太工廠近日爆發嚴重的化學物質外洩危機，當地政府已宣布進入緊急狀態。針對此一事件，受影響的當地居民已正式對涉事的GKN航太公司（GKN Aerospace）提起集體訴訟。
這起集體訴訟案是由The X-Law Group P.C.與Presidio Law Firm LLP兩家律師事務所代表居住在疏散區內之兩名居民所提出。
訴狀中要求：「必須對面臨疏散令、財產受損、潛在健康風險、無法使用家園、相關衍生費用以及房地產貶值的居民進行追責與賠償。」
這起有毒物質外洩事件發生於5月21日，地點位於12122 Western Ave.的GKN 航太工廠。起因是一個容量達3萬4000加侖的儲槽發生「甲基丙烯酸甲酯」（Methyl Methacrylate, 簡稱 MMA）外洩。該物質屬於易揮發且易燃的液體，通常用於製造壓克力塑料。
事件爆發後，周邊高達五萬名居民被迫緊急撤離。救災人員連日來不斷嘗試為儲槽降溫，但橙縣消防局（OCFA）官員隨後證實，該儲槽極有可能發生破裂或爆炸。
該集體訴訟指控GKN航太公司及其他相關責任方，未能採取有效措施保護周邊社區免受已知危險的侵害。
截至5月23日晚間，消防人員仍駐守在航太工廠，頂著高溫進行24小時不間斷的冷卻與溫度監控。
橙縣消防局分局長科維（Craig Covey）嚴峻表示，由於閥門遭化學藥劑黏死損壞，已無法透過系統排空儲槽。他直言儲槽必定會失效，目前僅剩兩種結果：不是儲槽破裂導致約7000加侖的劇毒化學品外溢，就是陷入熱失控而直接炸開。
對此，消防局官員已緊急發布了儲槽一旦爆炸的潛在衝擊範圍地圖。
橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）已設立匿名檢舉熱線及網路通報表單，全面搜集與此事件相關的資訊。
橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）強調現場極其不穩定，並對冒險阻止災難的救災人員致敬。鑑於此案已威脅人身安全，他呼籲任何掌握該外洩事件或GKN航太廠運作內情的民眾，務必主動向執法部門通報以利徹底調查。
地方檢察官辦公室調查人員目前正著重蒐集以下資訊：
•導致此事件發生的起因與背景
•化學物外洩的具體細節
•該設施工業運作的相關資訊
•涉事儲槽與系統的維護品質及頻率
•任何與GKN航太公司相關的關鍵情資
檢方呼籲，知情民眾可撥打匿名檢舉熱線：714-347-8714，或填寫網路匿名表單，亦可將線索寄至電子信箱：[email protected]。
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