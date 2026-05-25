我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

檢方查涉事航太廠 受災戶集體訴訟

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
園林市發生重大化學事故，居民已對涉事公司提起集體訴訟。圖為發生問題的化學罐正在噴...
園林市發生重大化學事故，居民已對涉事公司提起集體訴訟。圖為發生問題的化學罐正在噴水降溫。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5新聞網報導，美國加州橙縣園林市一處航太工廠近日爆發嚴重的化學物質外洩危機，當地政府已宣布進入緊急狀態。針對此一事件，受影響的當地居民已正式對涉事的GKN航太公司（GKN Aerospace）提起集體訴訟。

這起集體訴訟案是由The X-Law Group P.C.與Presidio Law Firm LLP兩家律師事務所代表居住在疏散區內之兩名居民所提出。

訴狀中要求：「必須對面臨疏散令、財產受損、潛在健康風險、無法使用家園、相關衍生費用以及房地產貶值的居民進行追責與賠償。」

這起有毒物質外洩事件發生於5月21日，地點位於12122 Western Ave.的GKN 航太工廠。起因是一個容量達3萬4000加侖的儲槽發生「甲基丙烯酸甲酯」（Methyl Methacrylate, 簡稱 MMA）外洩。該物質屬於易揮發且易燃的液體，通常用於製造壓克力塑料。

事件爆發後，周邊高達五萬名居民被迫緊急撤離。救災人員連日來不斷嘗試為儲槽降溫，但橙縣消防局（OCFA）官員隨後證實，該儲槽極有可能發生破裂或爆炸。

該集體訴訟指控GKN航太公司及其他相關責任方，未能採取有效措施保護周邊社區免受已知危險的侵害。

截至5月23日晚間，消防人員仍駐守在航太工廠，頂著高溫進行24小時不間斷的冷卻與溫度監控。

橙縣消防局分局長科維（Craig Covey）嚴峻表示，由於閥門遭化學藥劑黏死損壞，已無法透過系統排空儲槽。他直言儲槽必定會失效，目前僅剩兩種結果：不是儲槽破裂導致約7000加侖的劇毒化學品外溢，就是陷入熱失控而直接炸開。

對此，消防局官員已緊急發布了儲槽一旦爆炸的潛在衝擊範圍地圖。

橙縣地方檢察官辦公室（OCDA）已設立匿名檢舉熱線及網路通報表單，全面搜集與此事件相關的資訊。

橙縣地方檢察官斯皮策（Todd Spitzer）強調現場極其不穩定，並對冒險阻止災難的救災人員致敬。鑑於此案已威脅人身安全，他呼籲任何掌握該外洩事件或GKN航太廠運作內情的民眾，務必主動向執法部門通報以利徹底調查。

地方檢察官辦公室調查人員目前正著重蒐集以下資訊：

•導致此事件發生的起因與背景

•化學物外洩的具體細節

•該設施工業運作的相關資訊

•涉事儲槽與系統的維護品質及頻率

•任何與GKN航太公司相關的關鍵情資

檢方呼籲，知情民眾可撥打匿名檢舉熱線：714-347-8714，或填寫網路匿名表單，亦可將線索寄至電子信箱：[email protected]

橙縣 洛杉磯 航太

上一則

營養師：選對麵包 可控血糖、體重

下一則

華裔學生把廚餘變微型生態系 打造未來堆肥機

延伸閱讀

迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

迪士尼附近化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離
南加生化危機╱專家：處理方式 爆炸、外洩二選一

南加生化危機╱專家：處理方式 爆炸、外洩二選一
南加化學槽外洩 劇毒MMA揮發性高 火花就能引爆

南加化學槽外洩 劇毒MMA揮發性高 火花就能引爆
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難
南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩

南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩
橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣檢方成立電動自行車專責小組

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地