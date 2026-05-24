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羅斯密華人餐廳 入選米其林推薦

記者張宏／綜合報導
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位於華人聚集城市羅斯密的谷巷里（Good Alley）主打各式麵點小吃，在當地頗...
位於華人聚集城市羅斯密的谷巷里（Good Alley）主打各式麵點小吃，在當地頗具人氣，尤其周末常大排長龍。（記者張宏／攝影）

羅斯密華人餐廳躋身米其林加州推薦名單。距離2026「米其林指南」加州星級發布典禮僅剩一個月，米其林指南日前公布新增21家加州餐廳入選「California Guide」推薦名單，包括來自羅斯密的華人餐廳「谷巷里（Good Alley）」。另外，多家日式廚師發辦（omakase）與現代韓式料理餐廳同步入選。這些餐廳未來有機會在6月24日的典禮中晉升「必比登推介」或摘下米其林星級。

位於華人聚居城市羅斯密的谷巷里，以各式中式麵點與街頭小吃聞名，在當地頗具人氣，尤其每逢周末經常大排長龍。此次入選，也成為華人餐飲界關注焦點。谷巷里主打較為休閒的中式料理，包括黑豬肉與牛肉肉夾饃、小籠包及紅燒牛肉麵等，其和牛肉夾饃單價近20美元。

進入米其林加州推薦名單的谷巷里招牌肉夾饃。（Ariel ip提供）
進入米其林加州推薦名單的谷巷里招牌肉夾饃。（Ariel ip提供）

餐廳自2024年開幕以來，在華人社群與年輕食客間累積不少人氣。此次獲米其林指南納入推薦，也顯示中式街頭小吃與麵點料理，正逐漸受到主流高端餐飲體系重視。

谷巷里的小籠包。（Ariel ip提供）
谷巷里的小籠包。（Ariel ip提供）

據KTLA 5報導，這次入選名單中，日韓系餐廳表現同樣亮眼。主打日式廚師發辦的Kojima首次入選。這家僅有八個座位的餐廳隱身於小型商場二樓，由主廚Hayato Kojima主理，每晚僅提供兩輪套餐體驗。米其林推薦菜色包括螢烏賊天婦羅、炭烤雞心、炭烤和牛及櫻花蝦炊飯。

位比佛利山、同樣主打廚師發辦料理的Miura，今年1月才開幕，便以每人320美元的18道式江戶前套餐迅速打響名號。主廚Derek Wilcox因成為首位完成日本傳統懷石料理七年學徒制度的西方人備受關注。米其林評審特別點名其炭烤雪蟹、稻草煙燻野生黑鮪魚，以及使用鹿兒島墨魚與宮城針魚製作的握壽司。

韓式料理方面，去年11月才開幕的The Mulberry成功入榜。餐廳名稱源自韓國文化中象徵創造、連結與新生的桑樹，由Jennifer Chon、David Lee與主廚Curtis Park共同打造，以現代韓式料理為主軸。

此外，位於Studio City的南美料理餐廳Alto，自去年開幕以來，便以南美草原明火料理技術受矚目。米其林評審特別提及其起司木薯麵包、手工牛肉empanada、昆布包覆炭烤豬排，以及焦糖牛奶舒芙蕾

位聖地牙哥La Jolla的Lucien，則融合加州、法式與日式元素，推出每人260美元、超過12道菜色的「tasting menu」。米其林特別推薦其炸地瓜魚子醬、酥脆海苔黃尾魚、脆皮方頭魚，以及以柴火爐烤製的焦糖鳳梨甜點。

加州 華人 必比登推介 懷石料理 舒芙蕾

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