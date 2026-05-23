蒙市市長楊安立談婚姻 將破碎視為禮物

蒙特利公園市市長楊安立（左）與現任丈夫已攜手走過10多個年頭。（楊安立提供）

19歲拿下柏克萊 加大電子工程和電腦科學學位，曾參與研發B2轟炸雷達系統並在NASA推進噴氣實驗室（JPL）參與火星 探測計畫，擁有自己的律師事務所，還是蒙特利公園市長，楊安立（Elizabeth Yang）出色的履歷讓人欣羨。然而，這位看似人生贏家的華人市長，也曾有過波折的感情和事業經歷。楊安立近日登上TedX Pasadena舞台演講，講述她的第一段婚姻，僅持續約一年半，與前夫離婚時，第二個孩子才一個月大。兩人四年的離婚官司，更一度讓她債務累累。

楊安立接受本報專訪表示，她本次演講主題為「堅韌地生長（Growth Through Resilience）」，講述她鮮為人知的第一段婚姻經歷。楊安立說，約16年前，當時與前夫先是有了孩子，然後結婚。後來兩人性格不合，婚姻關係僅存在1年半。兩人鬧離婚時，他們的第二個孩子僅一個月大。楊安立說，當時兩個人年輕氣盛，對彼此充滿怒氣，打離婚官司耗費約四年時間。她調侃，兩人的離婚官司時間，比結婚都長。

這段婚姻的破裂，帶來的不僅是感情創傷，還有四年離婚官司帶來的金錢壓力。楊安立說，當時她已經拿到律師執照，但並非專職離婚業務，因此請律師打官司。從2010至2014年這四年間，她與前夫共消耗約50萬美元律師費。楊安立那時初入職場，沒那麼多積蓄，通過借錢和透支信用卡來支撐律師費，只為贏下官司。

她說，本來以為離婚官司是很容易的事，她起初只找收費每小時250美元的律師幫打官司，結果當需要處理更複雜的法律業務時，她不得不請更貴的每小時850美元的律師。她說，律師費按照小時計算，有時候需要兩個律師，每隔一個月就要出庭，出庭日就要支付八小時律師費，這樣下來，每個月的律師費開支就要三、四萬美元。

楊安立說，後來她幡然醒悟，她問自己，「這是在癒合，還是僅僅為了贏？」她說：「破碎不是結果，是一種禮物。」揣著這種禮物，她可以重建新的事物。

之後，楊安立重新與前夫坐在談判桌前，通過真誠對話，兩人達成共同撫養孩子的決定，結束長達四年的離婚官司。直到今天，倆人的孩子分別17歲和15歲，在他們共同的照顧下成長。

後來，楊安立遇到現任丈夫，兩人攜手並肩已走過10多個年頭。

楊安立TedX Pasadena的演講已錄製完畢，將在約一個月後可通過TedX Pasadena觀看，詳情請至https://tedxpasadena.net/。