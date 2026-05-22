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網紅涉買凶殺女兒生父 面臨25年至終身監禁

洛杉磯訊
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24歲的Gabriela Lauren Gonzalez涉嫌通過暗網雇用殺手謀害...
24歲的Gabriela Lauren Gonzalez涉嫌通過暗網雇用殺手謀害她孩子父親。（humboldt縣警局）

洛杉磯一名擁有大量粉絲的社群網紅，近日涉嫌在子女監護權糾紛中，透過「暗網」企圖雇用殺手謀害孩子父親遭起訴，若罪名成立，最高面臨25年至終身監禁。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室指出，24歲的Gabriela Lauren Gonzalez 20日與其59歲父親Francisco Gonzalez，以及26歲前男友Kai Faron Cordrey，一同被依「企圖謀殺」、「共謀謀殺」及「教唆謀殺」等罪名起訴。Gabriela目前被羈押在洛杉磯縣監獄，保釋金高達200萬美元。

檢方指出，Gabriela因與7歲女兒生父Jack Avery存在監護權爭議，涉嫌在2020年至2021年間，透過當時男友Cordrey協助，在暗網尋找職業殺手，企圖除掉Avery。

Gabriela在TikTok擁有大量粉絲；Jack Avery則曾是美國男子偶像團體Why Don't We成員之一，在年輕族群中具有一定知名度。檢方文件顯示，Gabriela疑似認為監護權問題難以解決，因此鋌而走險。

根據起訴內容，Gabriela的父親Francisco Gonzalez於2021年4月匯出1萬美元，作為聘請殺手的「訂金」，用以尋找並支付執行謀殺的人選。兩個月後，Cordrey再向Francisco要求額外4000美元，聲稱殺手要求追加費用。數日後，Cordrey甚至催促殺手「在幾天內完成行動」。

然而，整起案件其實早被聯邦執法人員掌握。檢方表示，2021年9月，一名臥底警員假扮職業殺手與Cordrey接觸，雙方討論暗殺計畫、付款方式，以及如何提供「死亡證明」。在後續對話中，Cordrey向臥底警員表示，Gabriela是整起計畫主導者，而其父親則願意負擔相關費用。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，這是一宗令人震驚的案件。調查最初由FBI展開，之後移交地方執法人員處理，最終提出刑事指控。霍克曼指出，多數父親都會教育子女尊重法律，但本案中的父親卻涉嫌協助女兒及其男友從事極端違法行為，甚至不惜策畫買兇殺人。

霍克曼強調，即使犯罪行為發生於暗網，聯邦與地方執法人員仍可透過臥底調查、電子金流追蹤等方式，有效打擊犯罪。

目前，Francisco Gonzalez已在佛羅里達州被捕，正等待引渡回加州受審；Cordrey也已遭拘押。若三名被告最終罪名成立，均可能面臨25年至終身監禁的刑期。

洛杉磯

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