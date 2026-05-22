人才培育有成 多家台企抱回ATD大獎

遠東新世紀榮獲「ATD卓越實務獎」，由人資長林俊佑（右）代表領獎。（遠東新世紀提供）

美國人才發展協會（ATD）日前在洛杉磯 舉行年度頒獎典禮，吸引全球80多國、逾萬代表參與。多家台灣企業在國際競爭脫穎而出，勇奪被譽為全球人才發展界「諾貝爾獎 」的ATD大獎，展現台灣企業在人才培育與組織發展上的實力。

今年獲得「卓越實務獎（Excellence in Practice Award）」的台灣企業，包括國泰世華銀行、遠東新世紀、鴻海科技集團、聯發科技及世界先進；「卓越學習組織獎（BEST Award）」則由國泰人壽與104資訊科技獲得。

ATD獎項每年頒發給在人才發展與員工培育方面具卓越成果的企業，評選重點包括人才策略、組織學習、領導力培養與企業績效等，為全球企業高度重視的人才發展指標。

遠東新世紀以「中高階人才發展計畫」獲獎，透過系統化課程、跨部門專案與教練制度，強化主管領導力與敏捷決策能力，並結合ESG與永續策略，提升企業競爭力。

鴻海科技集團則以「未來領袖計畫」受到肯定，透過「定標、對標、達標」3A方法論，培育具全球視野與策略能力的高階主管。三年來，超過八成學員投入集團關鍵策略專案。聯發科技憑藉「高階主管到職發展計畫」連續兩年獲得卓越實務獎。 鴻海科技集團榮獲「ATD卓越實務獎」，由夏國安人資長代表領獎。（鴻海科技集團提供）

聯發科技榮獲「ATD卓越實務獎」，由本部副總經理吳怡萱代表領獎。（聯發科技提供） 世界先進榮獲「ATD卓越實務獎」，由人資副總葉慶煌（右二）、學習發 展部經理陳文獻（左一）、學習發展部EIP獎項申請者邱亭瑜（右一）共同領獎。（世界先進提供）

金融業方面，國泰人壽第六度獲得「卓越學習組織獎」，也是台灣唯一獲獎保險業者；國泰世華銀行則以理財顧問培訓計畫獲頒卓越實務獎，成為近三年唯一獲此殊榮的台灣金融業者。 國泰人壽榮獲「ATD卓越學習組織獎」，由副總經理萬憶蓮（右）代表領獎。（國泰人壽提供）

ATD表示，2027年頒獎典禮將於明年5月在波士頓舉行，相關獎項申請預計自2026年6月開放。