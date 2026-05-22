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鑽石吧去年犯罪率下降9% 連2年零凶殺

記者楊青/鑽石吧報導
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鑽石吧2025年整體犯罪率較前一年下降9%，連續兩年零凶殺，繼續維持安全城市聲譽...
鑽石吧2025年整體犯罪率較前一年下降9%，連續兩年零凶殺，繼續維持安全城市聲譽。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧市府日前公布「2025公共安全統計報告」，涵蓋警政、消防與動物管理等多項數據顯示，鑽石吧2025年整體犯罪率較前一年下降9%，連續兩年維持零凶殺案紀錄，且多項犯罪率低於歷史平均。

2025年鑽石吧和洛杉磯縣警局續約，由洛縣警局提供客製化執法服務，包括空中巡邏、緝毒及重大犯罪特遣隊等。2024至2025財年，市府警政基礎合約經費約為820萬美元。市府報告指出，全市整體犯罪下降，尤其是財產犯罪降幅較大，但暴力犯罪有所上升。

根據市府的報告，2025年鑽石吧警方全年實施逮捕255人次，比上年下降23%；共記錄60起暴力犯罪，比上年增加57.9%，但比歷史平均下降51.10%。其中強暴案六起、搶劫21起、攻擊33起。財產犯罪843起，比上年下降11.6%，比歷史平均下降17.10%。

消防與緊急醫療方面，洛縣消防局2025年在鑽石吧先後出勤3693次，其中救援與緊急醫療（EMS）占總案件數71.4%，顯示醫療救護仍是消防體系最主要工作。

鑽石吧地區的動物管理，則由波莫那附近的Inland Valley Humane Society負責。報告顯示，2025年該地區動物虐待案較前一年大幅下降超過51%，社區對動物的保護意識有提升。

暴力犯罪 洛縣 鑽石吧

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