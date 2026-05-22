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洛縣租金防哄抬令5/28退場 漲幅將可逾10%

洛杉磯訊
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寶馬山花園與艾塔迪那地區大規模野火導致數千住宅遭焚毀，大量居民被迫緊急尋找住處，...
寶馬山花園與艾塔迪那地區大規模野火導致數千住宅遭焚毀，大量居民被迫緊急尋找住處，租屋市場需求暴增，縣府因此祭出防哄抬措施，以保障受災居民權益。（美聯社）

洛杉磯縣政委員會日前未延長野火災後租金防哄抬措施（price-gouging protections），以致禁止房東將租金調漲超過野火前刊登價格10%的臨時限制，將於5月28日後失效。消息曝光，引發災民、租客與房東團體高度關注。

這項租金限制措施最初是在2025年1月，是因應寶馬山花園（Pacific Palisades）與艾塔迪那（Altadena）地區大規模野火啟動。當時數千住宅遭焚毀，大量居民被迫緊急尋找住處，租屋市場需求暴增，縣府因此祭出防哄抬措施，以保障受災居民權益。

根據加州法律，地方政府可每30天延長一次緊急價格限制措施。洛杉磯縣政委員會自去年夏天以來，已多次批准延期，原本措施預計持續至2025年7月1日。不過，在最新一次表決中，提出延長案的縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）僅獲得蘇麗絲（Hilda Solis）支持；其他三位縣政委員巴格（Kathryn Barger）、韓珍妮（Janice Hahn）及米歇爾（Holly Mitchell）選擇棄權，導致提案未能通過。

延期失敗也代表實施超過16個月的全縣租金防哄抬禁令將正式退場。

霍華特在提案中主張，應至少將措施延長至6月27日，因為目前仍有約三分之二的野火災民住在臨時住所中。她指出，許多家庭已用盡保險公司提供的臨時安置補助，在家園尚未完成重建前，若取消租金漲幅限制，恐讓災民面臨更沉重居住壓力。霍華特在會後聲明中表示，對多數同僚選擇棄權感到「非常失望」。

不過，房東團體與商業組織則大力反對繼續延長措施，認為租金限制已對房東造成沉重財務壓力。長堤市商會會長兼執行長Jeremy Harris在致函縣政委員韓珍妮時表示，相關保護措施在災後初期「確實發揮重要作用」，但「緊急市場限制不應永久成為經濟管制工具」。

他指出，距離緊急狀態宣告至今已近一年半，洛杉磯縣應逐步從緊急應變，轉向長期住房穩定與市場復原政策，並以營運可持續性與增加住房供給為優先考量。

此外，洛杉磯縣今年3月已解除災後針對旅館的價格調漲限制，原因是官方調查顯示，仍居住在汽車旅館等臨時安置場所的災民人數已大幅減少。

洛杉磯縣政委員會預計在後續的會議中，接收並審查消費者與商業事務局提出的最新報告，以評估後續住房政策方向與市場狀況。

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