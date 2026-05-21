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王愛琳事件引仇亞擴散 韓裔也被貼「中國共產黨」

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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李愛琳（見圖）積極投入法官競選，經常在社群媒體上分享自己的成長背景與司法經歷，但...
李愛琳（見圖）積極投入法官競選，經常在社群媒體上分享自己的成長背景與司法經歷，但部分網友在其Instagram貼文下方留下帶有質疑與敵意的言論。這讓她更加堅定投入公共服務。（李愛琳提供）

洛杉磯NBC 4新聞網報導日前指出，加州亞凱迪亞前市長王愛琳（Eileen Wang）承認涉及非法擔任外國代理人並辭去市長職務。事件曝光後引發網路熱議，隨後在全美網路掀起針對華人群體的強烈仇外浪潮，就連不是華人的韓裔競選官員也遭受波及。

正角逐洛杉磯縣法官職位的韓裔洛縣檢察長特別助理李愛琳（Irene Lee）表示，相關事件與輿論反而讓她更加堅定投入公共服務，希望能在司法體系中代表亞裔社群的聲音與處境。

近幾個月來，李愛琳積極投入法官競選，經常在社群媒體上分享自己的成長背景與司法經歷，希望爭取選民支持。不過，她近日發現，部分網友在其Instagram貼文下方留下帶有質疑與敵意的留言，包括「妳是中國共產黨派來的」、「這裡不是韓國」等不友善的言論。

李愛琳表示，「我在這裡出生長大，我是美國人，但顯然仍有不少人不這麼認為。」她坦言，即便到了2026年，社會上仍存在將亞裔臉孔與「不屬於美國」連結的刻板印象，令她感到震驚與遺憾。

她坦言，這些言論再次提醒她，社會上仍然有人對亞裔抱持既定刻板印象。如果亞裔無法出現在政府、法院等具有影響力的位置上，亞裔社群的聲音就難以被真正聽見，也較難參與更高層次的公共決策與影響力形成。「這件事更滋長了我的動力。」

對她而言，這起案件讓她更加體會到「代表性」的重要性。李愛琳認為，當制度中有更多不同族群的代表時，才能更理解當事人的處境與經歷，而這種理解其實是雙向的。她也希望在法院上，保護好不同族群的尊嚴與權利，更希望持續投入公共服務，代表更多亞裔聲音。

根據加州司法部門（Judicial Branch of California）最新數據，亞裔司法人員2025年占比約11.9%、非裔占比為9.9%、西裔占比為13.1%，反觀白人占比為55.8%。

「我們同樣是美國人，也同樣在維護法律與制度。社會應該將這樣的族群代表性，視為一件正常且可以被接受的事，而我們也正在做好自己的工作，並為下一代樹立榜樣。」李愛琳也期許亞裔社群鼓勵下一代了解司法制度，並鼓勵更多亞裔美國人參與社區事務與法律相關工作。

作為韓裔二代移民，她從小在韓國城長大，熟悉移民群體，投身公共服務已長達18年。李愛琳指出，在洛杉磯多元文化背景下，法官不僅需要堅持法律公正，更應具備文化敏感度，以全面理解案件本質。

王愛琳 韓裔 洛杉磯

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