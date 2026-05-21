環境不人道 南加ICE拘留所爆絕食抗議

南加州內陸阿特蘭多（Adelanto）ICE移民拘留中心超40拘留者，日前發起絕食抗議。圖為該拘留中心內部環境。（路透）

南加州 內陸阿特蘭多（Adelanto）ICE移民拘留中心 超過40拘留者，15日起發起絕食抗議，要求加快醫療服務速度，並抗議食物份量過少及淋浴間出現霉菌等問題。截至20日，相鄰的「Desert View Annex」ICE設施內，又有約20被拘留者加入絕食。

據The Press-Enterprise報導，維權人士表示，抗議者要求當局提供適當的醫療與心理健康照護、更有營養的食物、改革保釋制度，並追究ICE拘留期間死亡事件的責任，同時呼籲關閉阿特蘭多拘留設施。被拘留者還發起「經濟抵制」行動，包括拒絕在拘留所福利社購物，以及停止撥打付費電話，以表達不滿。

報導指出，此次絕食抗議起因加州司法廳日前發布的一份有關加州ICE拘留中心的報告，形容拘留環境「殘酷、不人道且令人無法接受」。

南加州內陸阿特蘭多（Adelanto）ICE移民拘留中心超40拘留者，日前發起絕食抗議。圖為該拘留中心內部環境。（路透）

一名因擔心遭報復而要求匿名的拘留者表示：「抗議是因為這裡的環境非常糟糕，根本不人道。想獲得醫療幫助，往往要等兩個星期。必須真的倒在地上，他們才會處理。」他還說：「這裡的食物，連鄰居家的狗都不會餵。設施骯髒不堪，拘留者遭受的對待、被辱罵的稱呼，沒有人應承受這些。」

多名拘留者還指出，一些參與絕食抗議的人，遭單獨監禁威脅。

阿特蘭多兩處ICE拘留設施合計可容納約2500人。自川普政府展開大規模拘留與遣返無證移民行動後，拘留中心人數迅速攀升。根據ICE數據，2021年至2024年間，兩處移民拘留中心的平均拘留人數合計約259人。到2025年，該數字激增至999人，幾乎是拜登執政期間平均拘留人數的四倍。

根據加州司法廳發布的「2026年加州移民拘留報告」，川普第二任期以來，至少已有五起ICE拘留期間死亡事件與阿特蘭多拘留設施有關，其中四起據稱與不合格的醫療照護有關。

2026年1月，兩家律師事務所與洛杉磯一家非營利組織共同提告聯邦政府及相關機構，指阿特蘭多ICE拘留中心存在不人道環境，包括發霉毛巾、醫療疏失、食物不足及飲用水不潔等問題。

參與訴訟的律師事務所Public Counsel律師Sophia Wrench指出，參與絕食者常被取消購買生活必需品權利、失去透過平板設備與家人聯繫的機會，甚至遭單獨監禁。她表示：「他們只是利用僅有的力量，要求管理層解決那些真正影響生命與生活的問題。」

隨著川普政府擴大移民執法，阿特蘭多拘留設施人口持續增加，來自拘留中心撥打911的求救電話數量也同步攀升。2025年轉至聖伯納汀諾縣警局的911電話數量暴增六倍，增幅比拘留人口成長速度還高150%。