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卡森市政中心 將蛻變商住娛樂區

編譯組／綜合報導
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卡森市將進行大規模重建，把市政中心改造成集娛樂與商住結合的綜合樞紐區，成為繁榮動...
卡森市將進行大規模重建，把市政中心改造成集娛樂與商住結合的綜合樞紐區，成為繁榮動感之地。（卡森市官網）

坐落在加州南灣的卡森市(Carson)正推出一項宏大的重建計畫，將其市政中心改造為集娛樂與住宅於一身的綜合發展樞紐區，包括興建一座高層市政廳、一座表演藝術中心、公寓及酒店。計畫藍圖已獲批准，當局現正尋找開發商參與，致力打造該市成為繁榮之地。

Yahoo新聞報導，該重建計畫包括興建一座15層樓的市政廳、一座12萬4000平方英尺的表演藝術中心、一座擁有140套公寓的混合用途住宅開發項目，以及一座可容納640輛汽車的停車場，並有可能增建一家擁有420間客房的酒店或沉浸式娛樂空間。

這項市政中心重建計畫涵蓋面積達約20英畝，將會徹底改造卡森這座始建於上世紀70年代、欠缺生氣且停車場林立的市政中心，將之轉化為繁榮活躍、充滿動感的地方。

計畫並非一般的市政廳翻新工程，全新的市政廳將會樓高15層，樓面面積200英尺，傲然聳立於周邊街區之上；此外還有一座12萬4000平方英尺的表演藝術中心，內設擁有2000個座位的主要劇院，以及一個可容納150人的小型演出場地。

根據Daily Breeze報導，該市原有約5000平方英尺的藝術中心將預留作零售及餐飲用途，以帶動更多人流。

改造後的區域將會在步行道上遍布商店和餐廳，最後匯聚於一個名為「寶石廣場」的全新中央聚集區。卡森市官方網站表示：「為了配合卡森市『南灣明珠』（Jewel of the South Bay）的美譽，該重建方案的中心道路環線將以步行道和景觀勾勒出寶石的形狀，形成一個橢圓形的『皇冠』。」這個「寶石廣場」據報會作大型活動之用，例如舉辦音樂會及市集等。

計畫中的住房建設是重要一環，當中包括一座四層樓高的混合用途住宅大樓，內設140套公寓和1萬平方英尺的商業空間；還有一座四層停車場，建於一個6000平方英尺的公車車庫上方，可容納約640輛汽車。

在卡森市東側的區域將預留給開發商建設酒店或娛樂設施。開發商可以選擇建造一座擁有420間客房的高檔酒店，或是占地13萬平方英尺的沉浸式娛樂空間，內設博物館和餐廳。

計畫的施工時間表尚未公布，預計市政府官員先組建開發團隊，再確定下一步程序。

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