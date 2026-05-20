曾遭祝融、禁止入內 托倫斯這棟房1原因仍賣百萬

一棟曾遭火災焚毀、甚至被貼上「不安全」公告的托倫斯住宅，仍賣出超過百萬美元的價格。（截圖自Google街景）

在南加州房價 高漲、住房負擔持續惡化之際，一棟曾遭火災焚毀、甚至被貼上「不安全」公告的托倫斯（Torrance）住宅，仍賣出超過百萬美元的價格。引人注意的是，該房屋在去年以107萬5000美元售出後，近期又再次以100萬成交價轉手。

根據房地產 平台Redfin資料，該房屋位於托倫斯Lenore Street 4600號街區，建於1955年為三房二浴住宅，室內面積約1140平方呎。

Redfin歷史交易紀錄顯示，該房屋於2025年7月2日以107萬5000美元成交，當時屬遺產出售（Probate Sale，即屋主過世後，房產在法院監督下出售）。多重上市系統（MLS）備註指出，該房屋存在火災損毀情況，屋外已被木板封住，且托倫斯市建築安全部門已在現場張貼「不安全」公告，禁止民眾進入或占用該房屋。此外，房屋當時不開放室內看房，並以「現況出售（as is, where is）」方式交易。

根據洛杉磯時報取得的火災調查報告，該屋曾在2024年2月1日的凌晨發生火災。報告指出，當時屋內唯一住戶、一名身障長者最終從窗戶逃生。調查人員認為，地板暖爐（floor furnace）附近堆積的雜物，可能因高溫引發火勢。

根據Redfin最新資料，托倫斯這棟房屋近期再次上市，並於5月14日以100萬美元售出，低於2025年的成交價。最近一次的房源描述將該物業稱為「投資客機會（Investor special）」，並表示火災殘骸已清理完畢，可供翻修或重建。

即便房屋明確被標示有問題，其成交價格仍與托倫斯一般入門住宅相近。根據房地產網站Zillow資料，目前托倫斯住宅成交中位價約為110萬美元。地方新聞平台Hoodline報導指出，這反映南加州房市的一個現實：即使建築本身受損，土地與地段價值仍相當可觀。由於該物業位南灣（South Bay）熱門地區，不少買家更看重土地本身，以及未來翻修或重建的潛力。

加州立法分析辦公室（LAO）近期發布報告指出，目前加州中等價位獨棟住宅平均價值約為77萬5000美元，是全美同類住宅價格的兩倍以上。

報告還指出：「對首次購房者而言，更重要的是，加州底層價位住房平均價格如今約為47萬2000美元，甚至比美國其他地區的中等價位住房還高出約30%。」

LAO數據顯示，到2026年，僅約46%的加州家庭收入符合底層價位住房貸款資格，低於2019年的57%；而能夠負擔中等價位住房貸款的家庭比例，則從2019年的31%下降至約23%。