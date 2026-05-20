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洛縣啟動健康調查 可中文參與 完成問卷獲20元獎勵

洛杉磯訊
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洛縣19日啟動2026健康大調查，洛縣公衛局呼籲居民踴躍參與，分享面臨的健康問題...
洛縣19日啟動2026健康大調查，洛縣公衛局呼籲居民踴躍參與，分享面臨的健康問題與需求。華人可用中文參與，完成可獲至少20美元禮品卡或支票獎勵。（取自洛縣公共衛生局官網）

洛杉磯縣公共衛生局主導的「2026洛杉磯縣健康調查」19日啓動，公衛局呼籲收到邀請函的居民踴躍參與，分享社區面臨的健康問題與需求。這項調查將持續至2026年12月，所得資料將作為未來公共醫療政策、社區服務以及健康資源配置的重要依據。完成調查者可獲至少20美元禮品卡或支票。

此調查由洛縣公共衛生局與RTI International合作進行，也是洛縣健康調查計畫的第10輪。調查涵蓋約1000萬洛杉磯縣居民的健康與生活狀況，長期以來一直是地方政府制定公共健康政策的重要參考。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，這項調查讓政府有機會直接聽取居民對社區健康議題的看法，了解民眾面臨的實際困難，包括慢性疾病、心理健康、兒童健康、醫療可及性、住房與環境等問題，進而協助公共衛生部門及社區機構制定更有效的政策與計畫。

本次民調將透過網路及電話兩種方式進行，為照顧洛杉磯縣多元族裔人口，調查提供英文、西語、普通話、粵語、韓文及越南文版本，方便亞裔及華人家庭參與。

衛生局強調，調查不會詢問公民或移民身分，也不會影響民眾目前享有的任何政府福利。所有受訪資料均嚴格保密，不會與其他政府機構共享，以降低移民家庭對個資外洩的疑慮。

目前官方已陸續向洛縣隨機抽選住戶寄發邀請信函。部分家庭可能只需填寫面向成人的問卷，也有部分家庭會同時收到兒童健康調查。官方提醒，近年電話與郵件詐騙猖獗，居民收到邀請後，可先核對官方範例信件，以確認調查真實性。

完成調查問卷的居民，將可獲至少20美元禮品卡或支票作為感謝。衛生局希望藉此提高參與率，讓數據更能反映真實社區情況。

居民若想了解更多資訊，可瀏覽洛杉磯縣健康調查官網https://lacountyhealthsurvey.org，或致電免費專線877-282-4757查詢。

洛縣19日啟動2026健康大調查，洛縣公衛局呼籲居民踴躍參與，分享面臨的健康問題...
洛縣19日啟動2026健康大調查，洛縣公衛局呼籲居民踴躍參與，分享面臨的健康問題與需求。華人可用中文參與，完成可獲至少20美元禮品卡或支票獎勵。（取自洛縣公共衛生局官網）

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