棄中國高薪來美學畫畫 廣西女蛻變遊戲概念設計師

從百度高級產品經理到美國遊戲概念設計師，華女用十年時間，完成一場跨越國家與行業的人生轉向。（受訪者提供）

在中國大型互聯網公司工作、收入穩定，卻突然辭職去美國學畫畫——如果把這段經歷放到十年前，多數人可能會覺得「瘋了」。遊戲概念設計師甘甜，當年就是這樣做的。

出生於中國廣西的她，曾在中國人民大學學習法律與市場營銷。畢業後，她在百度 核心商業搜索「鳳巢」體系擔任高級產品經理，算得上許多人羨慕的高薪工作，但她始終對那份工作缺乏真正熱情。

一次偶然刷社媒時，她看到一名在美國的留學生 分享概念設計作品，才第一次知道，原來世界上有一種職業，是專門設計遊戲裡的角色、怪物、武器與世界觀，這讓從小喜歡玩遊戲和畫畫的她非常感興趣。

「人生應該還是要做自己喜歡的事。」抱著這樣的信念，甘甜在2015年決定轉行，當時她已快30歲。在東亞文化的情境裡，那通常已經不是能試錯的年紀，更何況，她不是在原本行業內換工作，而是直接從中國互聯網產業，跳進另一個國家、另一套產業邏輯。

她之後赴美進入巴沙迪那的ArtCenter College of Design學習概念設計。她坦言，剛到美國時，最大的衝擊不是文化，而是能力差距。

「以前工作很多年，會覺得自己能力不錯，但來到這裡突然發現，很多同學從小就在學畫畫。」最痛苦的時候，是腦子裡有畫面，手卻畫不出來。她記得，2019年那段時間，除了睡覺與吃飯，幾乎所有時間都在畫畫、補基礎與找老師。

如今，她已在Bad Robot Games擔任高級概念設計師。該公司隸屬知名導演J.J. Abrams創立的Bad Robot旗下，目前正在開發AAA科幻合作射擊遊戲「4LOOP」。她也見證團隊從六人擴張到80多人，以及遊戲從早期開發逐步進入封閉測試階段。

在她看來，遊戲產業遠沒有外界想像的夢幻。一些人以為做遊戲等於每天都在玩遊戲，但實際上，遊戲開發更像是長時間、高密度的反覆測試與修改。她笑說，自己幾乎天天做遊戲測試，「已經快測到吐。」更現實的是，大量設計都可能被推翻，一個場景或角色可能籌備幾周，最後因遊戲方向調整，就全部重做。

而現在，AI生成圖像工具的快速發展，也在影響這個行業。甘甜認為，AI一定會衝擊行業，尤其是初階工作，但她不認為AI能完全替代人。「如果只靠AI生成，最後所有東西都會長得很像。」她認為，真正重要的，反而會變成設計師本身的審美與理解能力。

回看這場橫跨十年的轉變，甘甜表示從未後悔。她也指出，如果真的想轉行、做改變，「越早越好」，因為真正漫長的，往往不是做決定的那一刻，而是之後一步一步走下去的過程。