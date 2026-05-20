洛加大報告：遠距醫療費用未暴增 也未真正改善醫療資源

洛杉磯加大最新研究報告指出，新冠疫情期間快速擴張的遠距醫療，並未大幅推高醫療使用量與醫療支出，但也沒有真正改善長期存在的醫療資源取得問題。（telehealth.hhs.gov）

洛杉磯加大 (UCLA)日前公布最新研究報告指出，新冠疫情 期間快速擴張的遠距醫療（Telemedicine），並未如外界擔心地那樣大幅推高醫療使用量與醫療支出，但也沒有真正改善長期存在的醫療資源取得問題。

這項研究刊登於醫學期刊JAMA Network Open，分析2019年至2023年間、超過300萬名成年人醫療保險理賠資料，涵蓋聯邦醫療保險（Medicare）、低收入醫療補助（Medicaid）及商業保險族群，研究範圍包括南加州及全美地區。

研究結果顯示，在疫情期間遠距醫療大幅普及後，整體看診次數下降2.4%，醫療支出則下降0.5%，兩項變化在統計上都不算顯著，但表明遠距醫療並未造成醫療費用暴增。

研究主要作者、洛杉磯加大醫學院教授John N. Mafi表示，疫情期間許多人擔心遠距醫療會導致病患更頻繁就醫、推高整體醫療成本，但研究並未發現這種情況。

他指出，遠距醫療使用量增加後，高頻率使用者與低頻率使用者的醫療支出變化趨勢相近，顯示遠距醫療目前更像是傳統門診的「替代方案」，而不是額外增加新的醫療需求。

Mafi表示，這項結果對擔心醫療支出失控的政策制定者而言，是一項令人安心的消息；但對原本期待遠距醫療能有效縮小醫療不平等、改善偏遠地區與弱勢族群看診困難的人來說，結果則較為令人失望。

研究指出，疫情爆發後，美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）在2020年大幅放寬遠距醫療限制，包括擴大保險給付、取消部分地理限制，並減少病患自付費用，使遠距看診快速普及。但研究人員發現，無論是城市居民、鄉村居民、低收入族群或使用紅藍卡長者，在醫療支出方面都沒有出現顯著增加或減少。