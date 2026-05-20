六月美食節接力登場 西瓜節、啤酒節、美食美酒節 活力一夏

加州西瓜節將於6月6日和7日在Hansen Dam休閒區足球場舉行。（西瓜節官網圖片）

南加 六月美食活動接連登場，從聖費南度谷傳統西瓜 節的創意美食與親子娛樂，到洛杉磯海岸的精釀啤酒節，再到結合娛樂產業與頂級主廚陣容的高端餐酒盛會，活動橫跨街頭文化、在地啤酒工藝與精緻餐飲體驗，展現加州 夏季多元且充滿活力的飲食風貌。

加州西瓜節（California Watermelon Festival）

作為聖費南度谷年度傳統活動，將於6月6日至7日在Hansen Dam休閒區足球場舉行，活動規模相當於四個美式足球場。今年主辦方將推出更多創意西瓜料理，並擴大兒童專區。現場除可購買原味或搭配chamoy醬的新鮮西瓜切片，也提供整顆西瓜販售。

西瓜節將安排現場樂團與DJ演出、塗鴉藝術家示範，並設有西瓜雕刻體驗區、汽車展及復古女郎選美比賽。針對社媒創作者，現場也準備多款西瓜主題看板、拍照道具與吉祥物Wedgie及Melony供民眾互動拍照。

西瓜創意料理包括西瓜塔可、普普薩（中美洲餡餅）、卡諾里、西瓜起司蛋糕、麵包、熱狗、炸西瓜、Michelada啤酒調飲、軟糖、鬆餅、汽水、可麗餅、壽司、漏斗蛋糕與義式冰品等。兒童專區則安排人氣公主與經典兒歌現場歌舞表演，以及西瓜主題友誼手環DIY、西瓜吃比賽、變裝比賽、泡泡秀、臉部彩繪、史萊姆遊戲與嘉年華遊樂設施。此外，現場也設有農業體驗區，包括可愛動物園與小馬騎乘活動。詳情可查詢https://watermelonfest.org/。

洛杉磯獨立啤酒節（LA Independent Beer Fest）

預計6月6日在Shoreline Aquatic Park舉行。活動由洛杉磯縣釀酒商協會主辦，將集結75家本地精釀啤酒廠提供試飲，並搭配現場音樂演出與互動遊戲，展現南加州精釀啤酒文化。詳情可查詢https://laindependentbeerfest.com/

Neal Fraser與活動製作人Shelby Russell將在6月13日聯手舉辦首屆好萊塢海岸美食美酒節。（Hollywood on the Coast Food & Wine官網圖片）

美食美酒節（Hollywood on the Coast Food & Wine）

由高端現代美式料理代表人物Neal Fraser與活動製作人Shelby Russell於6月13日聯手舉辦首屆美食美酒節，地點選在聖塔蒙尼卡地標性海濱豪華酒店Fairmont Miramar Hotel & Bungalows。

活動定位為僅此一晚的高端流動式美食盛會，結合娛樂、料理藝術與公益，預計吸引750名來自娛樂產業與洛杉磯餐飲界的重要人士出席，包括製片人、片廠高層、名人與業界領袖，在加州海岸線景致下打造融合文化與世界級美食的夜晚。

賓客當晚將享受多元動態的美食體驗，品嚐創新料理，同時搭配精選酒莊、頂級烈酒、手工調酒、精釀啤酒及無酒精飲品。現場亦安排娛樂演出與沉浸式體驗，帶來全方位感官享受。除星光與頂級餐飲外，活動亦肩負公益使命，當晚收益將全數捐贈給Variety Southern California及Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation，協助弱勢兒童與面臨困境的電影產業從業人員。詳情可至https://www.hollywoodonthecoast.com/