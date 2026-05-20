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拉古那灘市海灘 限用陽傘 禁帳篷或大型遮蔽物

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根據新規，多數海灘僅允許使用「陽傘式」遮陽設備。這項新條例將於5月26日生效，規...
根據新規，多數海灘僅允許使用「陽傘式」遮陽設備。這項新條例將於5月26日生效，規定除指定區域外，禁止在海灘設置任何「大於標準海灘陽傘」的遮陽設施。圖上為可用，下為禁止設備。（取自拉古那灘市官網）

計畫今夏前往南加橙縣拉古那灘市（Laguna Beach）海灘，並攜帶帳篷、遮陽棚或大型遮蔽物，恐怕得改變計畫。

KTLA電視台報導，拉古那灘市府日前提醒，市政法規已更新，對海灘遮陽有新規定，該市多數海灘僅允許使用「陽傘式」的遮陽設備。這項新條例將於5月26日生效，除指定區域外，禁止在海灘設置任何「大於標準海灘陽傘」的遮陽設施。禁用範圍包括帳篷、遮陽棚（canopies）及快速搭建棚架（easy-ups）等。

目前僅有Main Beach與Aliso Beach的特定區域，允許使用較大型遮陽設施，不過對其規模大小亦有要求。市府表示，違反規定者最高可被處罰款500美元。

Main Beach與Aliso Beach使用的遮陽棚，最大不得超過寬8英尺、深8英尺及高6英尺，且僅能設置在指定區域，避免阻擋救生員觀察海面視線。此外，所有遮陽設施必須距離緊急通道至少20英尺。

新條例另一項重要規定是：各遮陽設備之間必須至少保持5英尺距離，以避免海灘過度擁擠，並維持公共安全與通行空間。

拉古那灘市府近日提醒民眾，已更新市政法規，推出新的海灘遮陽設備條例。(取自拉古那...
拉古那灘市府近日提醒民眾，已更新市政法規，推出新的海灘遮陽設備條例。(取自拉古那灘市官網）

至於鄰近海灘的公園（beach-adjacent parks），市府仍允許設置遮陽棚，但尺寸限制與海灘相同。非海灘鄰近公園（non-beach-adjacent parks）的規定則相對寬鬆，遮陽設施最大可達10英尺寬、10英尺深及10英尺高。

市府表示，若民眾希望搭設更大型帳篷或遮陽棚，仍可向市府提出申請。不過，申請必須獲得市府經理或其指定官員批准，並完成相關的市府審核程序。

此外，海灘遊客也須注意，若海洋安全部門（Marine Safety Department）、警局或其他執法人員要求移動遮陽設備，民眾必須配合。

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