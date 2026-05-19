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市府大力整頓 洛杉磯「最亂」公園 吸毒、遊民少了

記者子為／洛杉磯報導
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曾因遊民、毒品等問題備受爭議的麥克阿瑟公園，近期在警方大規模掃毒與市府整頓後，街...
曾因遊民、毒品等問題備受爭議的麥克阿瑟公園，近期在警方大規模掃毒與市府整頓後，街邊遊民帳篷明顯減少，一些疑似吸毒、行為異常的人也少了許多。（記者子為/攝影）

曾因遊民帳篷、毒品交易與治安惡化問題備受爭議的洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur Park），近期在警方大規模掃毒與市府整頓後，街頭景象似乎出現一些變化。

記者日前實地走訪發現，與過去相比，公園周邊遊民帳篷明顯減少，一些疑似吸毒、在街頭行為異常的人，也少了許多。沿著阿爾瓦拉多街（Alvarado Street）一帶，可見大量鐵絲網圍欄，用以防止遊民沿街搭設帳篷；部分路段的垃圾與雜物，也比以往減少。

一名在該區域工作的華人表示，兩年前剛到附近工作時，「除了開車上下班，根本不敢在附近走路」，但近一兩個月來，特別是在五月初的大規模掃毒行動後，他能感覺到環境有所改善。

「以前公園旁邊很多帳篷，街上也很多看起來怪怪的人，現在少了很多，至少敢出來走一走。」他說，雖然現在仍可看到部分遊民，但不少人已轉往巷道、樓梯間旁等較隱蔽區域，不像過去那樣占據主要街道。

他還提到，麥克阿瑟公園地鐵站如今可見工作人員駐守，自己與同事都覺得安全感有提升。不過，他也指出，過去一年裡，這一帶曾多次出現「帳篷變少後，過一陣又增多」，整體狀況不算穩定。「希望現在這種比較安全、平靜的狀態，能維持下去。」

根據記者觀察，麥克阿瑟公園地理位置相當便利，位於洛杉磯市中心與韓國城之間，周邊有多條巴士路線與地鐵站。從麥克阿瑟公園/西湖站（MacArthur Park/Westlake Station）可搭乘地鐵紫線往西前往比佛利山方向，也可轉乘紅線至北好萊塢。

麥克阿瑟公園近年已成為洛杉磯遊民與毒品問題的代表性區域之一。ABC 7本月初報導，聯邦緝毒局（DEA）與洛杉磯市警局（LAPD）聯手執行掃毒行動，共逮捕18嫌犯，查獲約40磅芬太尼。

根據CalMatters此前報導，麥克阿瑟公園一帶在2024年底時情況一度惡化。阿爾瓦拉多街沿線充斥販售疑似贓物的臨時攤販，部分商販甚至暗中出售芬太尼、古柯鹼等毒品。區域長期存在遊民營地、幫派勢力與毒品問題，也讓當地知名老牌餐廳Langer's Deli一度傳出考慮撤離。

麥克阿瑟公園附近街頭疑有安保人員值勤。（記者子為/攝影）
麥克阿瑟公園附近街頭疑有安保人員值勤。（記者子為/攝影）

街邊鐵絲網圍欄內仍可見少數疑似遊民者。（記者子為/攝影）
街邊鐵絲網圍欄內仍可見少數疑似遊民者。（記者子為/攝影）

麥克阿瑟公園/西湖地鐵站入口能看見工作人員駐守。（記者子為/攝影）
麥克阿瑟公園/西湖地鐵站入口能看見工作人員駐守。（記者子為/攝影）

遊民 洛杉磯 華人

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