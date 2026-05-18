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曾持有管制藥被判重罪 女持綠卡31年 度假返美被拘押

洛杉磯訊
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持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

一名持綠卡31年的女子，最近在洛杉磯國際機場LAX）入境時，被美國海關暨邊境保護局（CBP）拘留，她剛結束赴紐西蘭度假返美。家人稱，女子遭受非人道待遇，被迫戴著鐐銬睡在地板上長達十多個小時，沒有食物和水，也不允許洗澡。

據Newsweek等媒體綜合報導，國土安全部（DHS）證實，37歲的女子Everlee Amelia Wihongi是紐西蘭公民，同時持有美國綠卡長達31年。Everlee於4月10日入境LAX時，移民官員在檢查中發現，她曾因持有管制藥物而被判重罪，女子隨後被拘押。

威斯康辛州（Wisconsin）公開法庭記錄顯示，2014年，Everlee在方杜拉克縣（Fond du Lac County）因持有四氫大麻酚（THC）被定罪。國土安全部表示，根據聯邦法律，此項定罪使她不符合入境資格。DHS發言人指出，如果有人違反並濫用法律，政府有權撤銷其綠卡。除移民遣返程序外，有犯罪記錄的合法永久居民在入境美國口岸時，可能面臨強制拘留。

Everlee的哥哥Avaiiki Wihongi表示，妹妹被ICE拘留，一家人無比沮喪，他們沒有收到任何官方信息。「ICE基本上沒有回應，除了反覆指示我們配合。」Avaiiki還指出，妹妹遭受非人道待遇。在被轉移到亞利桑納州埃洛伊拘留中心（Eloy Detention Center）期間，她被迫戴著鐐銬睡在地板上長達14個小時，沒有食物和水。目前關押地點在亞利桑納州。

官員表示，有犯罪記錄的永久居民可能面臨拘留和遣返程序，即使是相對較輕的罪行或幾十年前的罪行也不例外。有報導稱，被拘留的綠卡持有者人數正在持續增加。

綠卡 洛杉磯國際機場 LAX

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