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華男妄想財富自由 被詐17萬元 洛縣警探籲長者小心

記者啟鉻／洛杉磯報導
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來自洛縣警局的資深女警探謝艾莉（Aily Baldwin）提醒，年長者因資訊更新...
來自洛縣警局的資深女警探謝艾莉（Aily Baldwin）提醒，年長者因資訊更新速度較慢，加上多半擁有積蓄與退休金，已成為電信與網路詐騙集團鎖定的主要對象。（記者啟鉻／攝影）

洛縣警局的資深女警探謝艾莉（Aily Baldwin）從警近20年，16日在慈濟舉辦的「社區居家安全講座」中提醒民眾，年長者因資訊更新速度較慢，加上大多擁有積蓄與退休金，成為電信與網路詐騙集團鎖定的主要對象。例如她經手的一個案例中，有華男一步步落入騙徒陷阱，損失17萬美元。

謝艾莉分享指出，一名60多歲的華人長者，日前遭遇「殺豬盤」投資詐騙。受害者在社交網站認識一女子，對方自稱在投資公司工作。兩人熟識後，女子雖未刻意打探個人隱私，卻不斷強調其在投資領域獲利豐厚、事業成功。幾天後，她向長者透露，公司近期有一項「千載難逢」的投資機會，甚至形容是她職業生涯中見過最好的投資項目，並詢問長者是否有興趣參與。

起初，長者對此抱持懷疑態度，認為事情並不可靠。但女子隨後提供看似專業、設計完整的投資網站，讓長者自行查看。她為讓長者降低戒心，表示「先投入2000美元試試看就好」，並反覆強調機會稍縱即逝，錯過將不再出現。她甚至以「因為彼此關係好，才願意分享賺錢機會」來博取信任。

長者最終抱著試一試的心態，投入2000美元。數日後，網站顯示驚人高額回報，令他深信不疑。女子見時機成熟，便進一步鼓勵他加碼投資，強調「投入越多、回報越高」，甚至聲稱可以借此達成「財富自由」。

隨後，長者在對方指示下，陸續開設八個投資帳戶，資金更分散匯往香港、馬來西亞等四個不同國家與地區。由於深信這是穩賺不賠機會，他甚至沒有告知妻子，便將夫妻多年辛苦積攢的退休金全部投入。直到最後驚覺無法提領資金，才意識到遭遇詐騙，但已損失慘重，甚至無法面對家人。

謝艾莉指出，這類投資詐騙通常具備幾項明顯特徵，包括「高報酬、低風險」、「不用付出努力即可賺錢」、「急著成交」、「炫富裝闊」、「商業模式複雜」、「公司成立時間短」等。詐騙集團往往利用受害人渴望改善生活或增加退休收入的心理，一步步取得信任。她強調：「虛擬投資風險極高，網路交友更要格外謹慎，千萬不要輕信陌生人。」

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